Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T05:03Z
https://ria.ru/20190627/1555953980.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155299/75/1552997584_0:154:3072:1882_1036x0_80_0_0_30ecfd0af980eeb01b24404292933eb0.jpg
РИА Новости

Военные Каспийской флотилии "уничтожили" подводных диверсантов

Вчера, 05:03
1194
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКорабли Каспийской флотилии ВМФ РФ
Корабли Каспийской флотилии ВМФ РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Корабли Каспийской флотилии ВМФ РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Военнослужащие Каспийской флотилии на учении по противоподводно-диверсионной обороне корабельных сил уничтожили боевых пловцов условного противника и забросали подводных диверсантов гранатами, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
В учении в рамках мероприятий внезапной проверки боеготовности приняли участие около 400 военнослужащих, более 20 надводных кораблей, катеров и судов. Согласно замыслу учения, экипажам поступила информация о возможной диверсии в местах стоянки кораблей с участием подводных диверсионных групп условного противника.
Малый ракетный корабль проекта 21631 Великий Устюг на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ России
25 июня, 08:14
В Каспийской флотилии прошло учение по борьбе за живучесть в ночное время
"По сигналу дежурной смены флотилии на кораблях была объявлена боевая тревога, корабли экстренно приготовлены к бою и походу, выполнено проворачивание винтов с целью уничтожения условных боевых пловцов противника, выставлена вооружённая вахта ППДО", - говорится в сообщении.
С помощью гидроакустических станций для наблюдения за подводной обстановкой дежурные силы проанализировали ее в акватории, после чего уничтожили условных диверсантов гранатами.
"После отработки задач патрульными катерами водолазные группы из состава экипажей кораблей спустились под воду и осмотрели корпуса кораблей, катеров и судов на предмет обнаружения закладки взрывных устройств и повреждений", - добавляется в сообщении.
Малые ракетные корабли проекта 21623 Углич (слева) и Великий Устюг Каспийской флотилии ВМФ России
25 июня, 05:04
Во внезапной проверке Каспийской флотилии участвуют 35 кораблей
Ранее сообщалось, что 24 июня по решению верховного главнокомандующего началась внезапная проверка в ЦВО. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.
Проверка направлена на оценку способности ВС обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019". Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях. Задействуются более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня.
700000
Обсудить 0
Каспийская флотилияРоссияБезопасность
Рекомендуем
Британский истребитель Typhoon
Британских читателей удивил перехват российских самолетов над Балтикой
РИА
Новости
Боевая машина пехоты БМП-3
БМП-3 с новейшим модулем "Эпоха" проходит испытания в Минобороны
В ЦВО начальник в воинской части украл восемь тысяч рационов питания
Солдаты ливийской национальной армии в городе Бенгази
Армия Хафтара сообщила о передаче США пилота, воевавшего на стороне ПНС
Лента
новостей
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин не согласился с предложением России о судьбе украинских моряков
Дамаск
Кондитер из Дамаска хранит столетние рецепты и мечтает о российском рынке
Машина дистанционного разминирования Листва
Российские военные получили новые комплексы "Листва"
В КНР шесть человек погибли, предположительно, из-за взрыва на предприятии
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы
Сотрудника ГИБДД Чувашии задержали за приказ отпустить пьяного водителя
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков
Командование в США следит за зашедшим в Гавану фрегатом "Адмирал Горшков"
Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймимв Сирии
Боевики попытались с помощью дронов атаковать авиабазу Хмеймим
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Минобороны заказало 76 истребителей Су-57
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45"Ликование" выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток попало на видео
03:39Исследование показало, как знание английского языка влияет на зарплату
03:31В СПЧ выдвинули предложения по разгрузке следственных изоляторов
03:24Тереза Мэй намерена потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей
03:18В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
Лента новостейМолния