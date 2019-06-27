Военные Каспийской флотилии "уничтожили" подводных диверсантов

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Военнослужащие Каспийской флотилии на учении по противоподводно-диверсионной обороне корабельных сил уничтожили боевых пловцов условного противника и забросали подводных диверсантов гранатами, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В учении в рамках мероприятий внезапной проверки боеготовности приняли участие около 400 военнослужащих, более 20 надводных кораблей, катеров и судов. Согласно замыслу учения, экипажам поступила информация о возможной диверсии в местах стоянки кораблей с участием подводных диверсионных групп условного противника.

"По сигналу дежурной смены флотилии на кораблях была объявлена боевая тревога, корабли экстренно приготовлены к бою и походу, выполнено проворачивание винтов с целью уничтожения условных боевых пловцов противника, выставлена вооружённая вахта ППДО", - говорится в сообщении.

С помощью гидроакустических станций для наблюдения за подводной обстановкой дежурные силы проанализировали ее в акватории, после чего уничтожили условных диверсантов гранатами.

"После отработки задач патрульными катерами водолазные группы из состава экипажей кораблей спустились под воду и осмотрели корпуса кораблей, катеров и судов на предмет обнаружения закладки взрывных устройств и повреждений", - добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что 24 июня по решению верховного главнокомандующего началась внезапная проверка в ЦВО. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.