Сенат США утвердил свой вариант проекта по борьбе с кризисом на границе

ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Сенат США в среду принял свой вариант законопроекта о выделении 4,6 миллиарда долларов на решение проблем на границе с Мексикой, свидетельствуют итоги голосования.

Теперь этот законопроект должна рассмотреть палата представителей США. Ранее в среду сенат США отклонил законопроект, инициированный палатой представителей, о выделении 4,5 миллиарда долларов на решение проблем на границе. За новый вариант документа высказалось 84 сенатора, против - восемь. Причем поддержку ему высказали как республиканцы, так и демократы.