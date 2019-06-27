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РИА Новости

Сенат США утвердил свой вариант проекта по борьбе с кризисом на границе

Вчера, 03:44
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© AP Photo / Evan VucciЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Сенат США в среду принял свой вариант законопроекта о выделении 4,6 миллиарда долларов на решение проблем на границе с Мексикой, свидетельствуют итоги голосования.
Теперь этот законопроект должна рассмотреть палата представителей США. Ранее в среду сенат США отклонил законопроект, инициированный палатой представителей, о выделении 4,5 миллиарда долларов на решение проблем на границе. За новый вариант документа высказалось 84 сенатора, против - восемь. Причем поддержку ему высказали как республиканцы, так и демократы.
Президент США Дональд Трамп поприветствовал такое почти единогласное решение верхней палаты американского конгресса в своем Twitter.
"Республиканский сенат только что принял двухпартийный законопроект о гуманитарной помощи на нашей южной границе, 84-8! Также, чтобы помочь (преодолению гуманитарного кризиса на границе), конгресс должен закрыть катастрофически опасные лазейки, которые способствуют продолжению кризиса. Мы должны покончить с контрабандой детьми, торговлей женщинами и продажей наркотиков, которые стимулируются этими лазейками", - написал Трамп.
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