Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Реформы Петра I проводились выходцами с Украины, заявил украинский историк Виктор Брехуненко на конференции, организованной украинским Институтом национальной памяти к 310-летию Полтавской битвы. Заодно он усомнился в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
"Все реформы Петра I скопированы с голландского образца. И не знал, где брать эти образцы, этот великий гений, для реформирования. И это делалось украинскими руками и украинскими интеллектуальными усилиями, и немцами, которых массово Петр I привлекал к этому всему", — утверждает Брехуненко.
В подтверждение тезиса о способностях императора историк рассказал, что в свое время дочь Петра не смогла выйти замуж за французского короля. Это, по его мнению, и свидетельствует о том, что европейцы не видели в Петре I "какого-то гения".
Брехуненко возглавляет отдел археографии Института археографии и источниковедения Национальной академии наук Украины.
9 июня 2017, 03:22Биография Петра I
Петр I в годы царствования провел крупные реформы, направленные на преодоление отставания России от передовых стран Запада. Преобразования коснулись всех сфер общественной жизни. Император содействовал подъему производительных сил, поощрял развитие мануфактур, путей сообщения, внутренней и внешней торговли. Как военный деятель Петр I стоит в ряду наиболее образованных и талантливых строителей вооруженных сил, полководцев и флотоводцев русской и мировой истории ХVIII века.
Вчера, 12:44Украинцев творенье