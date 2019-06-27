Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Реформы Петра I проводились выходцами с Украины, заявил украинский историк Виктор Брехуненко на конференции , организованной украинским Институтом национальной памяти к 310-летию Полтавской битвы. Заодно он усомнился в значимости и реформаторских способностях первого российского императора. Реформы Петра I проводились выходцами с Украины, заявил украинский историк Виктор Брехуненко на, организованной украинским Институтом национальной памяти к 310-летию Полтавской битвы. Заодно он усомнился в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.

"Все реформы Петра I скопированы с голландского образца. И не знал, где брать эти образцы, этот великий гений, для реформирования. И это делалось украинскими руками и украинскими интеллектуальными усилиями, и немцами, которых массово Петр I привлекал к этому всему", — утверждает Брехуненко.

В подтверждение тезиса о способностях императора историк рассказал, что в свое время дочь Петра не смогла выйти замуж за французского короля. Это, по его мнению, и свидетельствует о том, что европейцы не видели в Петре I "какого-то гения".

Брехуненко возглавляет отдел археографии Института археографии и источниковедения Национальной академии наук Украины.