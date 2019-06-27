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РИА Новости

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

00:50
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Это произошло после того, как Парламентская ассамблея приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации в полном объеме.
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вчера, 20:25
Россия возвращается в ПАСЕ. Украина и Британия – противПАСЕ на заседании в среду полностью подтвердила полномочия России.
Позднее спикер парламента Словакии Андрей Данко опроверг информацию, что делегация республики ушла с сессии ПАСЕ из-за России. В совместном заявлении Данко и руководителя словацкой делегации на сессии ПАСЕ Любоша Благи говорится, что большинство членов делегации проголосовали за возвращение прав российской делегации, против проголосовал лишь один ее член, Мартин Полячик. Он же злоупотребил своими полномочиями и подписал совместный документ шести других стран, которые покинули сессию.

Резолюция о подтверждении полномочий делегации России

В принятом документе ПАСЕ призвала Москву выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 2014 и 2015 года.
Ассамблея ожидает, что "ее четкое предложение о диалоге будет взаимным и приведет к конкретным результатам", отмечается в резолюции. Кроме того, в документе Мониторинговому комитету предлагается представить доклад о выполнении обязательств Россией в кратчайшие сроки, но не позднее апрельской сессии 2020 года.
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий
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Спикер Рады анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

Реакция на принятие резолюции

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой считает возвращение полномочий делегации РФ в ассамблее разрывом санкционной цепи.
Сразу после голосования он заявил, отвечая на вопрос РИА Новости, что произошедшее - это "возможность полноценно представлять интересы нашей страны в самой старой парламентской организации Европы, это возможность закончить с украинской пропагандой".
По словам Леонида Слуцкого, участие России в ПАСЕ не будет простым, будут выпады и провокации в отношении российской делегации.
Парламентарий подчеркнул, что все это будет уменьшаться, если коллеги по ПАСЕ будут видеть не виртуальную Россию, а живую Россию, живую парламентскую делегацию, представленную конкретными людьми.
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
Вчера, 19:41
Слуцкий призвал ПАСЕ оценить поведение делегации Украины
Попытки "европейских русофобов" помешать восстановлению полномочий РФ не увенчались успехом, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Российские полномочия в ПАСЕ подтверждены в полном объеме, без исключений и изъятий. Результаты голосования: "за" - 116, "против" - 62, воздержалось 10", - написал Косачев в Facebook.

Новый генсек ПАСЕ

ПАСЕ на пять лет выбрала нового генсека, им стала представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Эксперты отмечают, что она достаточно умеренно относятся к "российскому вопросу".
Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский ранее сообщил РИА Новости, что "мы готовы работать с любым кандидатом, в случае его или ее избрания на пост генерального секретаря". Однако он заметил, что российской стороне должна быть предоставлена возможность беспрепятственно на равных участвовать в выборах генсека Совета.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Вчера, 19:42
Матвиенко уверена, что Россия будет эффективно работать в ПАСЕ

Возвращение России в ПАСЕ

В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.
В ответ делегация заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не направила заявку на подтверждение своих полномочий. В конце июня 2017 года Россия заявила о приостановлении части выплаты своих взносов.
В ночь на вторник ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую делегации России участвовать в июньской сессии. Документ также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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