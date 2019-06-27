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РИА Новости

Сенаторы проголосуют по ограничению полномочий Трампа начать войну с Ираном

00:33
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Сенат США проголосует в пятницу по мерам, которые могут ограничить полномочия президента Дональда Трампа по началу военных действий против Ирана без соответствующего одобрения конгресса, сообщил сенатор Тим Кейн.

"Нам нужно проголосовать по вопросу Ирана. Если мы не воспользуемся этой возможностью и закроем глаза на тот факт, что мы были в 10 минутах от войны на прошлой неделе, то наше общество и войска зададутся вопросом - что с нами не так. И они будут правы", - написал Кейн у себя в Twitter.

По его словам, у конгресса "есть возможность воспрепятстовать президенту Трампу" от втягивания США в "ненужную войну на Ближнем Востоке".
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил на прошлой неделе, что иранские военные сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. В качестве доказательств стороны представили карты с траекторией движения БПЛА, однако они отличаются друг от друга.
Трамп заявлял, что одобрил удар по Ирану в отместку за сбитый разведывательный беспилотник США, но в последний момент передумал и отменил приказ.
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