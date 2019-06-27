Сенаторы проголосуют по ограничению полномочий Трампа начать войну с Ираном

"Нам нужно проголосовать по вопросу Ирана. Если мы не воспользуемся этой возможностью и закроем глаза на тот факт, что мы были в 10 минутах от войны на прошлой неделе, то наше общество и войска зададутся вопросом - что с нами не так. И они будут правы", - написал Кейн у себя в Twitter.