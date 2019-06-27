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РИА Новости

Всемирный день рыболовства

Вчера, 03:39
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© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкЛов корюшки на Ладожском озере
Лов корюшки на Ладожском озере
© РИА Новости / Вадим Жернов
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27 июня ежегодно с 1985 года отмечается Всемирный день рыболовства. Праздник установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 года в Риме (Италия).
Рыболовство – это один из самых древних видов природопользования, упоминания о котором в истории человечества появились задолго до земледелия и скотоводства. В письменных источниках IX века встречаются упоминания о морских рыбных промыслах на северо-западе России, а в конце X – начале XI веков заключен первый договор между норвежцами и русскими, разграничивающий сферы влияния в северных морях.
В конце XIX века, когда произошел переход рыболовного флота от парусных к паровым судам, возникло промышленное рыболовство, как индустрия, и во второй половине XX века были освоены богатейшие ресурсы открытых районов Мирового океана. Огромная заслуга в этом принадлежит российской (советской) рыбохозяйственной науке, исследовавшей и описавшей наиболее значительные запасы океанических рыб.
В настоящее время водные биоресурсы относятся к числу наиболее популярных во всем мире продовольственных товаров и представляют собой очень важный элемент здорового питания, источник 30% белковых продуктов животного происхождения, потребляемых мировым населением.
Согласно докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) "Состояние мирового рыболовства и аквакультуры" (2018), общее производство рыбы достигло 171 миллиона тонн (данные за 2016 год), из них 151 миллион тонн (88% объема) составила рыба, предназначенная непосредственно для употребления в пищу, 20 миллионов тонн (12%) переработали на рыбий жир и рыбную муку. Достижение таких показателей стало возможным благодаря стабильности вылова в промышленном рыболовстве, сокращению отходов и продолжающемуся росту аквакультуры. Потребление рыбы на душу населения также вышло на рекордное значение – 20,3 килограмма в год, в 1961 году потребление рыбы на душу населения составляло девять килограмм в год.
Объем продукции мирового промышленного рыболовства составил 90,9 миллиона тонн, из них вылов в морях – 87,2%, во внутренних водоемах – 12,8%. Наиболее продуктивным промысловым районом является Северо-Западная часть Тихого океана, где в 2016 году было выловлено 22,4 миллиона тонн рыбы.
Объем мирового экспорта рыбы и рыбопродуктов – 60 миллион тонн (в эквиваленте живого веса), что на 245% больше, чем в 1976 году. За тот же период значительно увеличился и объем мировой торговли рыбой и рыбопродукцией в денежном выражении – экспорт вырос с восьми миллиарда долларов до 143 миллиардов долларов.
По данным ФАО, первое место по производству рыбы занимает Китай, который с 2002 года является крупнейшим экспортером рыбы и рыбопродукции, второе – Индонезия, третье – США, четвертое – РФ, пятое – Перу.
Рыболовные промыслы обеспечивают прямую и косвенную занятость до 120 миллионов человек во всем мире, являются мощным фактором развития территорий, способствуя решению проблемы занятости и благосостояния населения.
В России, по данным Федерального агентства по рыболовству, наблюдается рост вылова водных биоресурсов, который в 2018 году достиг рекордного показателя – 5,1 миллиона тонн. Объем вылова в 2018 году превысил плановый показатель, предусмотренный Государственной программой, на 570 тысяч тонн (12,6%). Последний раз такой результат был достигнут в 1992 году.
Особого упоминания заслуживает рекордный вылов лососевых пород рыб, который составил 676 тысяч тонн. Такая путина стала результатом точных прогнозов ученых, мер регулирования в отрасли, связанных с деятельностью органов рыбоохраны, пограничных служб, МВД.
Объем производства рыбной продукции, объем переработки, по итогам 2018 года, составил 4,16 миллиона тонн.
По данным Росстата, среднедушевое потребление рыбы в России – 21,5 килограмма в год.
Объем экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов, по данным Росстата, в 2018 году увеличился в сравнении с 2017 годом на 95 тысяч тонн (4,5%) и составил 2,24 миллиона тонн. В денежном выражении экспорт достиг 5,17 миллиарда долларов, что на 17,3% больше, чем в 2017 году.
Объем импорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов, по данным Росстата, в 2018 году остался на уровне 2017 года – примерно 600 тысяч тонн. Тем не менее, данный показатель выше уровня 2015 года на 7% и выше уровня 2016 годов на 17%. В денежном выражении импорт в 2018 году составил 2,2 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем в 2017 году.
Научно-исследовательскими организациями Росрыболовства в 2018 году выполнено порядка 1200 экспедиций, собран обширный материал по биологии и состоянию запасов всех промысловых объектов в экономзоне Российской Федерации, на континентальном шельфе и в территориальном море.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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27 июня - Всемирный день рыболовстваСправкиВ мире
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