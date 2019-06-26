Глава партии "Слуга народа" считает нецелесообразным выход Украины из ПАСЕ

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Лидер украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что выходить украинской делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы сейчас нецелесообразно.

Ранее глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ПАСЕ после того, как был принят проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной также приняли решение покинуть ПАСЕ.

"Что касается нашей позиции, я считаю, что выходить сейчас из ПАСЕ нецелесообразно. Мы можем, будем, когда мы будем представителями украинского парламента, отстаивать интересы нашего государства и на таких площадках. Поэтому это неконструктивно, неправильно развернуться и уйти, несмотря на все события, которые, к сожалению, произошли", - сказал Разумков в эфире "Украинского радио" в программе "Персона грата".

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.