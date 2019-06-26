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РИА Новости

Глава партии "Слуга народа" считает нецелесообразным выход Украины из ПАСЕ

Вчера, 23:42
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков
Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Лидер украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что выходить украинской делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы сейчас нецелесообразно.
Ранее глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ПАСЕ после того, как был принят проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной также приняли решение покинуть ПАСЕ.
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Россия возвращается в ПАСЕ. Украина и Британия – противПАСЕ на заседании в среду полностью подтвердила полномочия России.
"Что касается нашей позиции, я считаю, что выходить сейчас из ПАСЕ нецелесообразно. Мы можем, будем, когда мы будем представителями украинского парламента, отстаивать интересы нашего государства и на таких площадках. Поэтому это неконструктивно, неправильно развернуться и уйти, несмотря на все события, которые, к сожалению, произошли", - сказал Разумков в эфире "Украинского радио" в программе "Персона грата".
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
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Делегации семи государств покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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