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РИА Новости

Спикер Рады анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

Вчера, 23:24
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Украины Андрей Парубий
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий сообщил, что в ближайшее время инициирует совещание с делегацией Украины в ПАСЕ, которая в среду покинула сессию организации, сообщает пресс-служба украинского парламента.
Ранее глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ПАСЕ после того, как был принят проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной также приняли решение покинуть ПАСЕ.
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Вчера, 20:25
Россия возвращается в ПАСЕ. Украина и Британия – противПАСЕ на заседании в среду полностью подтвердила полномочия России.
"Вместе с председателем нашей делегации Владимиром Арьевым мы проведем оперативные дискуссии, обсудим каждую из этих инициатив и примем по ним окончательные решения", - цитирует Парубия пресс-служба.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вчера, 16:45
Пояс верности: кто голосовал против возвращения России в ПАСЕ Европейцы – народ слабохарактерный: проголосовали за возвращение России в ПАСЕ. Но не так все плохо: есть еще в Европе государства крепкие и твердые, идейно верные идеалам североатлантического человечества. Они свои принципы и убеждения гордо менять не стали.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Ситуация на УкраинеАндрей ПарубийВерховная Рада УкраиныПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаВ мире
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