Спикер Рады анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий сообщил, что в ближайшее время инициирует совещание с делегацией Украины в ПАСЕ, которая в среду покинула сессию организации, сообщает пресс-служба украинского парламента.

Ранее глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ПАСЕ после того, как был принят проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной также приняли решение покинуть ПАСЕ.

"Вместе с председателем нашей делегации Владимиром Арьевым мы проведем оперативные дискуссии, обсудим каждую из этих инициатив и примем по ним окончательные решения", - цитирует Парубия пресс-служба.

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.