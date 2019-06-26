Биография Марии Пейчинович-Бурич

Хорватский политический и государственный деятель Мария Пейчинович-Бурич родилась 9 апреля 1963 года в Мостаре (Югославия) (ныне - Босния и Герцеговина).

В 1985 году окончила экономический факультет Загребского университета.

В 1993-1994 годах проходила обучение в Колледже Европы.

В 1988-1991 годах работала помощником по вопросам внешней торговли в компании "Кончар Инженеринг" в Загребе.

В 1991-1994 годах занимала должность генерального секретаря Европейского дома Загреба (Europski dom Zagreb), являлась заместителем генерального секретаря хорватского отделения Европейского международного движения.

В 1997-2000 годах являлась директором фармацевтической компании Pliva.

В 2000 году была назначена помощником министра по делам европейской интеграции.

Входила в группу по переговорам о членстве Хорватии в Евросоюзе.

В 2005-2006 годах была национальным координатором программы помощи и сотрудничества между Хорватией и ЕС.

В 2004-2005 годах являлась государственным секретарем министерства европейской интеграции Хорватии, в 2005-2008 годах - государственным секретарем министерства иностранных дел и европейской интеграции.

В 2008-2011 годах избиралась в Хорватский сабор от партии Хорватское демократическое содружество. Возглавляла делегацию Объединенного парламентского комитета Хорватия - ЕС; делегацию парламента Хорватии в Парламентской ассамблее НАТО; Хорватско-американское общество дружбы в парламенте Хорватии.

В 2013-2016 годах работала экспертом по вопросам европейской политики.

В ноябре 2016 года была назначена государственным секретарем в министерстве иностранных и европейских дел Хорватии.

В июне 2017 года заняла должность вице-премьера и министра иностранных дел и европейской интеграции.

26 июня 2019 года Мария Пейчинович-Бурич была избрана генеральным секретарем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

С 1991 года Мария Пейчинович-Бурич выступает автором и редактором статей по темам, связанным с европейской интеграцией.

С 2003 года являлась лектором Дипломатической академии министерства иностранных и европейских дел Хорватии, в 2012-2013 годах читала лекции о Лиссабонском соглашении на семинарах Школы государственного управления Хорватии.

Владеет английским, немецким и французским языками.