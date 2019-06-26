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РИА Новости

ПАСЕ выбрала нового генсека

Вчера, 21:12
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗдание Совета Европы в Страсбурге
Здание Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Здание Совета Европы в Страсбурге
СТРАСБУРГ, 26 июн - РИА Новости. ПАСЕ на пять лет выбрала нового генсека, им стала представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.
Глава ПАСЕ Лилиан Мари Паскье объявила, что по результатам голосования хорватский представитель получила большинство голосов.
Эксперты отмечают, что она достаточно умеренно относятся к "российскому вопросу".
Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский ранее сообщил РИА Новости, что "мы готовы работать с любым кандидатом, в случае его или ее избрания на пост генерального секретаря". Однако он заметил, что российской стороне должна быть предоставлена возможность беспрепятственно на равных участвовать в выборах генсека Совета.
Генеральный секретарь Совета Европы избирается большинством голосов в ходе тайного голосования в ПАСЕ сроком на пять лет с возможностью переизбрания. Он возглавляет секретариат Совета Европы, осуществляет функции в области исполнения постановлений Европейского суда по правам человека. В его обязанности также входит наблюдение за эффективным осуществлением государствами своих договорных обязательств по Европейской конвенции.
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