ПАСЕ выбрала нового генсека

СТРАСБУРГ, 26 июн - РИА Новости. ПАСЕ на пять лет выбрала нового генсека, им стала представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

Глава ПАСЕ Лилиан Мари Паскье объявила, что по результатам голосования хорватский представитель получила большинство голосов.

Эксперты отмечают, что она достаточно умеренно относятся к "российскому вопросу".

Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский ранее сообщил РИА Новости, что "мы готовы работать с любым кандидатом, в случае его или ее избрания на пост генерального секретаря". Однако он заметил, что российской стороне должна быть предоставлена возможность беспрепятственно на равных участвовать в выборах генсека Совета.