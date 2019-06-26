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РИА Новости

Выход из ЕС объединит и Консервативную партию, и Британию, считает Джонсон

Вчера, 23:10
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 26 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Выход Британии из Евросоюза в установленный срок до 31 октября объединит и переживающую кризис Консервативную партию, и всю страну, считает фаворит гонки за пост нового лидера консерваторов и премьера Борис Джонсон.
"Партия переживает кризис и теряет поддержку (избирателей). Чтобы это исправить, необходимо сделать следующее: во-первых, выйти из ЕС 31 октября. Британии нужен тот (премьер), который верит в этот проект… Во-вторых, необходимо объединить и партию, и страну. Нужно объединить страну, точно так же, как я объединил Лондон (в бытность мэром)", - сказал Джонсон во время дебатов с главой МИД Джереми Хантом в среду вечером.
Третьей составляющей успеха экс-глава МИД назвал подготовку партии к тому, чтобы "нейтрализовать" оппозицию и нанести разгром лейбористам во главе с Джереми Корбином. В настоящее время лейбористы планируют организовать в парламенте вотум недоверия новому правительству. В связи с этим судьба нового кабинета зависит от того, насколько Консервативная партия будет едина в поддержке курса нового премьера.
Говоря о составе нового правительства, Джонсон заявил, что не делает никаких обещаний, но его кабинет министров будет "очень способным".
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Согласно действующим правилам, назначение нового премьера не ведет к автоматической отставке правительства. Как сообщил РИА Новости источник в канцелярии правительства, при определении состава кабинета министров и новый премьер, и сами министры будут решать, хотят ли они работать вместе. Тем, кто не захочет остаться в составе правительства, будет найдена замена.
Также Джонсон окончательно подтвердил, что в случае его победы на выборах лидера партии не будут отменяться или переноситься парламентские каникулы, которые начнутся 25 июля и продлятся до 3 сентября. Также кандидат заверил, что не будет прерывать работу парламента для осуществления Brexit без сделки.
Источник РИА Новости в канцелярии правительства рассказал, что вся процедура передачи полномочий от нынешнего премьера новому пройдет 24 июля. Имя нового лидера партии будет названо 23 июля.
На пост партийного лидера и премьера претендуют экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон и нынешний глава МИД Джереми Хант. До момента избрания нового премьера на этом посту останется Тереза Мэй, 7 июня официально сложившая полномочия лидера партии.
Как только новый лидер будет определен, королева Великобритании Елизавета Вторая попросит его сформировать новое правительство. Процесс назначения министров будет быстрым – кандидатуры членов кабинета премьеру не нужно согласовывать с парламентом. Для успешной работы с депутатами и формирования большинства в палате общин новому главе правительства предстоит договориться о сохранении парламентской коалиции с североирландскими юнионистами.
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