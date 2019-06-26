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РИА Новости

Боевики взорвали газопровод в Йемене

Вчера, 23:03
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© РИА НовостиСитуация в Йемене
Ситуация в Йемене
© РИА Новости
КАИР, 26 июн - РИА Новости. Неизвестные боевики устроили в среду вечером взрыв на газопроводе в провинции Шабва на юго-востоке Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных властях.
Источник заявил, что взрыв газопровода, чья протяженность составляет 320 километров, произошел около района Айн Бамабаад на юго-востоке провинции Шабва. По его словам, в результате взрыва вспыхнул сильный пожар.
Боевики-хуситы в столице Йемена Сане. 4 декабря 2017
24 июня, 19:19
В Йемене хуситы запустили более 220 баллистических ракет за 4 года
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
Военная операция в Йемене
26 марта 2017, 10:00
Военная операция в ЙеменеВооруженный конфликт между повстанцами из движения "Ансар Алла" и правительственными силами продолжается с 2014 года. Подробнее о ситуации в Йемене – в инфографике Ria.ru.
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