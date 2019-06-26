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РИА Новости

Суд в Петербурге сократил срок наказания лидеру тамбовской ОПГ Барсукову

Вчера, 22:32
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкОглашение приговора Владимиру Барсукову
Оглашение приговора Владимиру Барсукову
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Оглашение приговора Владимиру Барсукову. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Городской суд Санкт-Петербурга уменьшил на полгода срок наказания лидеру тамбовской ОПГ Владимиру Барсукову (Кумарину), которого ранее Куйбышевский районный суд по совокупности определенных наказаний приговорил к 24 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд уменьшил на полгода срок наказания Барсукову в связи с выявленным неверным сложением ранее полученных наказаний", - сказал собеседник агентства.
В 2016 году Петербургский городской суд уже приговаривал Барсукова к 23 годам лишения свободы и выплате штрафа в миллион рублей по делу о покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева.
Ряд СМИ называет Барсукова главарем тамбовской ОПГ — одной из самых известных преступных группировок России. Тамбовская ОПГ была одним из самых влиятельных и жестоких преступных сообществ Петербурга на рубеже 1990-2000-х годов. По данным СМИ, она была создана еще в конце 1980-х из молодых спортсменов, прежде всего, из Тамбовской области.
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Через какое-то время "тамбовцы" примкнули к Великолукской ОПГ — одной из самых сильных в Петербурге на тот момент ─ и уже под ее началом занялись рэкетом, убийствами и другими преступлениями. Позднее тамбовская ОПГ обрела самостоятельность и превзошла по влиянию своих прежних покровителей.
В декабре Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил требование прокуратуры вернуть это дело на рассмотрение в суд первой инстанции. Прокуратура Центрального района Петербурга внесла соответствующее представление после того, как Куйбышевский суд в октябре вернул дело генеральному прокурору в связи с тем, что в обвинительном заключении не было указано место совершения преступления — создания преступного сообщества.
В марте Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил Барсукова к 24 годам колонии.
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