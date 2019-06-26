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РИА Новости
Культура

У Пласидо Доминго проблемы с голосом, рассказали в Мариинском театре

Вчера, 21:43
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКонцерт испанского оперного певца Пласидо Доминго в Москве
Концерт испанского оперного певца Пласидо Доминго в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Знаменитый тенор Пласидо Доминго отменил выступление в Мариинском театре 25 июня из-за ухудшения состояния здоровья – частичной потери голоса, это произошло перед самым спектаклем, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Пласидо Доминго должен был выступить в опере "Симон Бокканегра" 25 июня.
"Непосредственно перед спектаклем он принял решение об отмене своего выступления, в связи с резким ухудшением состояния здоровья - частичной потерей голоса. В связи с тем, что это решение было принято буквально перед выходом артистов на сцену, художественный руководитель – директор Мариинского театра Валерий Гергиев посчитал необходимым не формально оповестить зрителей (через официальный сайт театра или вывешивание объявления за несколько минут до начала спектакля), а лично обратиться с извинениями от лица артиста к зрителям, которые пришли на спектакль", - отметили в пресс-службе театра.
В настоящее время Мариинский театр ведет переговоры с певцом о повторном визите в Петербург и его выступлении в ближайшие месяцы.
"Заявления зрителей о возврате билетов в связи с заменой артистов в опере "Симон Бокканегра" принимались до окончания антракта спектакля 25 июня. О результатах рассмотрения поступивших заявлений все зрители будут своевременно проинформированы", - сообщили в театре.
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6 октября 2018, 15:51Культура
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КультураОпераНовости культурыПласидо ДомингоМариинский театрВалерий ГергиевСанкт-Петербург
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