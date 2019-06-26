У Пласидо Доминго проблемы с голосом, рассказали в Мариинском театре

"Непосредственно перед спектаклем он принял решение об отмене своего выступления, в связи с резким ухудшением состояния здоровья - частичной потерей голоса. В связи с тем, что это решение было принято буквально перед выходом артистов на сцену, художественный руководитель – директор Мариинского театра Валерий Гергиев посчитал необходимым не формально оповестить зрителей (через официальный сайт театра или вывешивание объявления за несколько минут до начала спектакля), а лично обратиться с извинениями от лица артиста к зрителям, которые пришли на спектакль", - отметили в пресс-службе театра.