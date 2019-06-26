Участие России в ПАСЕ не будет простым, заявил Слуцкий

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Участие России в ПАСЕ не будет простым, будут выпады и провокации в отношении российской делегации, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Парламентская ассамблея Совета Европы в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.
"Я думаю, что участие российской делегации в ПАСЕ, конечно, не будет простым: оно будет, откровенно сказать, тяжелым. Будут и выпады агрессивного меньшинства, и провокации, и разные предложения, совершенно неразумные доклады заведомо с антироссийской направленностью", - сказал Слуцкий журналистам.
Парламентарий подчеркнул, что все это будет уменьшаться, если коллеги по ПАСЕ будут видеть не виртуальную Россию, а живую Россию, живую парламентскую делегацию, представленную конкретными людьми.
"Знаковое событие, знаковый результат! Я думаю, что мы уже сейчас должны настраиваться на повседневную работу", - добавил депутат.
Глава комитета ГД также отметил, что возвращение России в ПАСЕ важно не только для России, но и для самого Совета Европы.