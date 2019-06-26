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РИА Новости

Участие России в ПАСЕ не будет простым, заявил Слуцкий

Вчера, 20:48
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Участие России в ПАСЕ не будет простым, будут выпады и провокации в отношении российской делегации, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Парламентская ассамблея Совета Европы в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.
"Я думаю, что участие российской делегации в ПАСЕ, конечно, не будет простым: оно будет, откровенно сказать, тяжелым. Будут и выпады агрессивного меньшинства, и провокации, и разные предложения, совершенно неразумные доклады заведомо с антироссийской направленностью", - сказал Слуцкий журналистам.
Парламентарий подчеркнул, что все это будет уменьшаться, если коллеги по ПАСЕ будут видеть не виртуальную Россию, а живую Россию, живую парламентскую делегацию, представленную конкретными людьми.
"Знаковое событие, знаковый результат! Я думаю, что мы уже сейчас должны настраиваться на повседневную работу", - добавил депутат.
Глава комитета ГД также отметил, что возвращение России в ПАСЕ важно не только для России, но и для самого Совета Европы.
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