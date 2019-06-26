Участие России в ПАСЕ не будет простым, заявил Слуцкий

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Участие России в ПАСЕ не будет простым, будут выпады и провокации в отношении российской делегации, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Парламентская ассамблея Совета Европы в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.

"Я думаю, что участие российской делегации в ПАСЕ, конечно, не будет простым: оно будет, откровенно сказать, тяжелым. Будут и выпады агрессивного меньшинства, и провокации, и разные предложения, совершенно неразумные доклады заведомо с антироссийской направленностью", - сказал Слуцкий журналистам.

Парламентарий подчеркнул, что все это будет уменьшаться, если коллеги по ПАСЕ будут видеть не виртуальную Россию, а живую Россию, живую парламентскую делегацию, представленную конкретными людьми.

"Знаковое событие, знаковый результат! Я думаю, что мы уже сейчас должны настраиваться на повседневную работу", - добавил депутат.