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РИА Новости

Столтенберг рассказал об ответных мерах НАТО на прекращение ДРСМД

Вчера, 20:34
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Страны НАТО согласовали пакет политических и военных мер на случай прекращение договора РСМД, они могут включать учения, действия в области разведки, противоракетной обороны и обычных видов вооружений, сообщил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой рабочей сессии министерского совета.
"Министры решили сегодня, что НАТО ответит, если РФ не вернется к выполнению договора. НАТО будет придерживаться взвешенного и оборонительного подхода ко всему, что мы сделаем", - заявил Столтенберг.
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
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В то же время НАТО "должна сохранять эффективное сдерживание". "Поэтому министры НАТО также рассмотрели потенциальные меры, такие как программу учений, разведку", - заявил генсек, не уточняя, о чем конкретно может идти речь.
"Мы также смотрим на нашу воздушную и противоракетную оборону, возможности в сфере обычных вооружений", - добавил он.
По его словам, НАТО также намерена обеспечить "сохранность и эффективность своего ядерного сдерживания".
"Мы рассмотрим дальше наши средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также обычные средства", - добавил он. По его словам, речь идет также о "политических и многих других мерах".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Вчера, 21:21
НАТО не считает, что меры по ДРСМД сужают поле для компромисса с Россией
Генсек сообщил, что министры провели в среду заседание Группы ядерного планирования для обсуждения вопроса обеспечения сохранности и эффективности ядерного сдерживания. "Мы обеспечим, чтобы наше ядерное сдерживание оставалось безопасным, надежным и эффективным", - сказал Столтенберг.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
Россия могла бы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Вашингтон сделает аналогичный шаг, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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Выход США из договора о РСМДРоссияНАТОЙенс СтолтенбергВ мире
Популярные комментарии
Совсем в на Западе с головой плохо! Ответные меры принимают на свои действия. Так скоро и войну сами себе объявят.
26 июня, 20:41
и иван иванов первый
2360001
"ДРСМД — это договор между СССР (РФ) и США". НАТО как и Зимбабве не имеют к этому договору никакого отношения...
26 июня, 21:22
Константин Иванов
1800001
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