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РИА Новости

НАТО решила не размещать новые ядерные ракеты в Европе

Вчера, 20:14
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Страны НАТО решили, что новые ядерные ракеты в Европе размещаться не будут, сообщил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой рабочей сессии министерского совета.
"Министры подтвердили сегодня, что у нас нет намерения размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе. Мы не будем отвечать зеркально", - заявил Столтенберг.
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
Вчера, 10:12
Россия готова к любым шагам НАТО из-за приостановки ДРСМД, заявили в МИД
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
Россия могла бы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Вашингтон сделает аналогичный шаг, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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Йенс СтолтенбергНАТОЕвропаВ мире
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