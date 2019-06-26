НАТО решила не размещать новые ядерные ракеты в Европе

БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Страны НАТО решили, что новые ядерные ракеты в Европе размещаться не будут, сообщил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой рабочей сессии министерского совета.
"Министры подтвердили сегодня, что у нас нет намерения размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе. Мы не будем отвечать зеркально", - заявил Столтенберг.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
Россия могла бы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Вашингтон сделает аналогичный шаг, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.