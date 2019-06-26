Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T20:12Z
https://ria.ru/20190626/1555948989.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/135807/78/1358077844_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_33b241b80dfca7e57438677cfd88ad56.jpg
РИА Новости

Киев использует тему с украинскими моряками для спекуляций, заявил МИД

Вчера, 20:12
507
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Реакция Киева на российскую ноту показала, что Украина использует тему с арестованными после инцидента в районе Керченского пролива украинскими моряками для спекуляций, сообщило Министерство иностранных дел России.
"К сожалению, реакция украинской стороны на российскую ноту еще раз подтверждает, что ее интересует не столько судьба моряков, сколько сохранение возможности на ней спекулировать. Очевидно, что в этом и состояла главная цель организованной в ноябре 2018 года предыдущим украинским руководством провокации, которая критикуется в том числе представителями нынешних киевских властей", - говорится в сообщении ведомства, которое отметило, что направило ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины по инциденту в районе Керченского пролива.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 19:58
МИД направил ноты трибуналу ООН и Украине по инциденту в Керченском проливе
Утром 25 ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
2101000
Обсудить 0
Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныМИД РФРоссия
Рекомендуем
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин не согласился с предложением России о судьбе украинских моряков
РИА
Новости
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД направил ноты трибуналу ООН и Украине по инциденту в Керченском проливе
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
Слуцкий призвал ПАСЕ оценить поведение делегации Украины
Здание МИД России
МИД заявил, что вопрос украинских моряков вне юрисдикции трибунала ООН
Лента
новостей
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Британия хочет осенью опротестовать полномочия российской делегации в ПАСЕ
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Толстой прокомментировал возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев исключил оспаривание полномочий России в ПАСЕ раньше января
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" может остановить импорт газа для закачки в ПХГ
Алексей Пушков
Пушков рассказал о фиаско Украины в ПАСЕ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
НАТО решила не размещать новые ядерные ракеты в Европе
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Делегации семи государств покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ
Памятник Петру Первому Медный всадник на Сенатской площади в Санкт-Петербурге
Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы
Британский истребитель Typhoon
Британских читателей удивил перехват российских самолетов над Балтикой
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
Бросают умирать, как рабов. Украинцы остаются калеками и гибнут в Польше
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:16В Москве началось прощание с Аллой Покровской
11:15В МЧС предупредили о резком похолодании в Крыму
11:14Депутат прокомментировал предложение о переименовании Санкт-Петербурга
11:11Метеорологи сообщили о новых температурных рекордах в Германии и Австрии
11:09Кусто предложил помощь в выпуске первой партии косаток из "китовой тюрьмы"
11:09В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты
11:07В России создали кассетные мины с элементами искусственного интеллекта
11:06В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже
11:02Аэропорт Нижнеангарска, где аварийно сел Ан-24, работает в штатном режиме
11:01Меркель почувствовала недомогание в ходе официального мероприятия
10:59Стратегия США в Латинской Америке дает сбой, заявил боливийский чиновник
10:56Теодор Курентзис рассказал, почему ушел из Пермского театра
10:52В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму
10:51Потерпевший крушение Ан-24 в Бурятии садился при ясной погоде
10:47В Москве назвали марки машин, водители которых чаще всего скрывают номера
10:45В Киеве появился "Железный трон" из обломков военной техники из Донбасса
10:44В конгрессе США одобрили введение санкции против "Северного потока — 2"
10:44Россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции
10:40Ученые НАСА вычислили число жертв и размеры Тунгусского метеорита
10:34В ОСК рассказали, когда ВМФ получит атомный крейсер "Адмирал Нахимов"
Лента новостейМолния