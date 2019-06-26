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РИА Новости

Россия и ОАЭ подписали договор о передаче осужденных

Вчера, 20:09
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов
Министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава Минюста РФ Александр Коновалов и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдула бен Аль Нахайян подписали договор о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, сообщили в среду в Минюсте России.
"Двадцать шестого июня министр юстиции Александр Коновалов и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдула бен Аль Нахайян подписали договор между РФ и Объединенными Арабскими Эмиратами о передаче лиц, осужденных к лишению свободы. Соответствующее поручение дано Минюсту России распоряжением президента РФ", - говорится в сообщении.
В мероприятии участвовали уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека – заместитель министра юстиции Михаил Гальперин, и.о. директора департамента международного права и сотрудничества Минюста России Екатерина Куделич, директор департамента организации и контроля министерства Андрей Чумаков, а также другие представители Минюста России и министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.
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МинюстАлександр КоноваловОАЭРоссияВ мире
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