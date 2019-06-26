Россия и ОАЭ подписали договор о передаче осужденных

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава Минюста РФ Александр Коновалов и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдула бен Аль Нахайян подписали договор о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, сообщили в среду в Минюсте России.

"Двадцать шестого июня министр юстиции Александр Коновалов и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдула бен Аль Нахайян подписали договор между РФ и Объединенными Арабскими Эмиратами о передаче лиц, осужденных к лишению свободы. Соответствующее поручение дано Минюсту России распоряжением президента РФ", - говорится в сообщении.