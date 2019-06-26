Неверов отметил необходимость обновления автобусного парка в регионах

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов на заседании Госсовета в среду отметил необходимость обновления автобусного парка муниципалитетов в регионах России.

Президент России Владимир Путин в среду провел в Кремле заседание государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения.

"Даже там, где есть еще МУПы, автобусы в изношенном состоянии, их уже даже не отремонтировать. А это вопрос безопасности. Не у всех регионов, а тем более муниципалитетов, есть средства на обновление автопарка – история очень похожая на ту, что была со школьными автобусами. Без федеральной помощи не обойтись", - приводит слова Неверова пресс-служба фракции.

"Это может быть механизм субсидирования за счет федерального бюджета покупки автобусов средней и малой вместимости (даже стоимостью не выше 2 миллионов рублей), а может быть и иной механизм стимулирования развития такой маршрутной сети – лизинг, льготные кредиты на целевую покупку таких автобусов для частных перевозчиков при выполнении условия расширения маршрутной сети", - отметил он.

Кроме того, парламентарий поддержал предложения, касающиеся изменений дорожных нормативов при проведении ремонтных работ на межпоселковых, муниципальных и сельских дорогах.