Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T19:53Z
https://ria.ru/20190626/1555948587.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154823/85/1548238588_0:0:2918:1642_1036x0_80_0_0_68743958792919409bd85ce259806dec.jpg
РИА Новости

Неверов отметил необходимость обновления автобусного парка в регионах

Вчера, 19:53
308
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов на заседании Госсовета в среду отметил необходимость обновления автобусного парка муниципалитетов в регионах России.
Президент России Владимир Путин в среду провел в Кремле заседание государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения.
"Даже там, где есть еще МУПы, автобусы в изношенном состоянии, их уже даже не отремонтировать. А это вопрос безопасности. Не у всех регионов, а тем более муниципалитетов, есть средства на обновление автопарка – история очень похожая на ту, что была со школьными автобусами. Без федеральной помощи не обойтись", - приводит слова Неверова пресс-служба фракции.
"Это может быть механизм субсидирования за счет федерального бюджета покупки автобусов средней и малой вместимости (даже стоимостью не выше 2 миллионов рублей), а может быть и иной механизм стимулирования развития такой маршрутной сети – лизинг, льготные кредиты на целевую покупку таких автобусов для частных перевозчиков при выполнении условия расширения маршрутной сети", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Государственного совета
Вчера, 16:01
Путин призвал губернаторов своевременно реагировать на проблемы людей
Кроме того, парламентарий поддержал предложения, касающиеся изменений дорожных нормативов при проведении ремонтных работ на межпоселковых, муниципальных и сельских дорогах.
Он также отметил, что на сегодняшний день нет актуальных данных по транспортной доступности некоторых поселений: на карте дорога числится, но на самом деле ехать приходится буквально по полю.
700002
Обсудить 0
Госдума РФСергей НеверовРоссияОбщество
Рекомендуем
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
В ПАСЕ Россия будет работать конструктивно, заявила Матвиенко
РИА
Новости
Мэр Филадельфии заявил о прекращении работы крупнейшего НПЗ на востоке США
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий считает возможным вернуться к вопросу о взносах в Совет Европы
Власти Кубани пообещали обустроить около 69% дорог региона к концу года
Лента
новостей
Депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова на церемонии закрытия 37-го Московского Международного Кинофестиваля в Москве.
Кожевникова оценила слова владимирской чиновницы о рождении детей
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Матвиенко уверена, что Россия будет эффективно работать в ПАСЕ
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко
Глава Ленобласти предложил совершенствовать программу обучения детей ПДД
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Толстой прокомментировал возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ
Валентина Матвиенко
Решение ПАСЕ по России идет вразрез с политикой санкций, отметила Матвиенко
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Россия поставляет оружие в 51 страну мира
Здание Совета Европы в Страсбурге
Украинская делегация покинула ПАСЕ
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Государственного совета
Путин призвал губернаторов своевременно реагировать на проблемы людей
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
Слуцкий призвал ПАСЕ оценить поведение делегации Украины
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД направил ноты трибуналу ООН и Украине по инциденту в Керченском проливе
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Британия хочет осенью опротестовать полномочия российской делегации в ПАСЕ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:16В Москве началось прощание с Аллой Покровской
11:15В МЧС предупредили о резком похолодании в Крыму
11:14Депутат прокомментировал предложение о переименовании Санкт-Петербурга
11:11Метеорологи сообщили о новых температурных рекордах в Германии и Австрии
11:09Кусто предложил помощь в выпуске первой партии косаток из "китовой тюрьмы"
11:09В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты
11:07В России создали кассетные мины с элементами искусственного интеллекта
11:06В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже
11:02Аэропорт Нижнеангарска, где аварийно сел Ан-24, работает в штатном режиме
11:01Меркель почувствовала недомогание в ходе официального мероприятия
10:59Стратегия США в Латинской Америке дает сбой, заявил боливийский чиновник
10:56Теодор Курентзис рассказал, почему ушел из Пермского театра
10:52В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму
10:51Потерпевший крушение Ан-24 в Бурятии садился при ясной погоде
10:47В Москве назвали марки машин, водители которых чаще всего скрывают номера
10:45В Киеве появился "Железный трон" из обломков военной техники из Донбасса
10:44В конгрессе США одобрили введение санкции против "Северного потока — 2"
10:44Россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции
10:40Ученые НАСА вычислили число жертв и размеры Тунгусского метеорита
10:34В ОСК рассказали, когда ВМФ получит атомный крейсер "Адмирал Нахимов"
Лента новостейМолния