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РИА Новости

Матвиенко отметила роль главы ПАСЕ в восстановлении полномочий России

Вчера, 19:26
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Большую роль в восстановлении полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы сыграла позиция глава ПАСЕ Лилиан Паскье, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
ПАСЕ в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вчера, 16:45
Пояс верности: кто голосовал против возвращения России в ПАСЕ Европейцы – народ слабохарактерный: проголосовали за возвращение России в ПАСЕ. Но не так все плохо: есть еще в Европе государства крепкие и твердые, идейно верные идеалам североатлантического человечества. Они свои принципы и убеждения гордо менять не стали.
"Это были непростые три дня. Более 200 поправок к резолюции, оспаривание, демарши… Хочу отметить в этой связи конструктивную роль, выдержку, проявленную председателем ПАСЕ Лилиан Паскье, позиция которой была взвешенной и беспристрастной", - сказала Матвиенко журналистам.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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