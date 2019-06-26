Матвиенко отметила роль главы ПАСЕ в восстановлении полномочий России

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Большую роль в восстановлении полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы сыграла позиция глава ПАСЕ Лилиан Паскье, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
ПАСЕ в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.
Вчера, 16:45Пояс верности: кто голосовал против возвращения России в ПАСЕ Европейцы – народ слабохарактерный: проголосовали за возвращение России в ПАСЕ. Но не так все плохо: есть еще в Европе государства крепкие и твердые, идейно верные идеалам североатлантического человечества. Они свои принципы и убеждения гордо менять не стали.
"Это были непростые три дня. Более 200 поправок к резолюции, оспаривание, демарши… Хочу отметить в этой связи конструктивную роль, выдержку, проявленную председателем ПАСЕ Лилиан Паскье, позиция которой была взвешенной и беспристрастной", - сказала Матвиенко журналистам.