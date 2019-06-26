Матвиенко отметила роль главы ПАСЕ в восстановлении полномочий России

Пояс верности: кто голосовал против возвращения России в ПАСЕ Европейцы – народ слабохарактерный: проголосовали за возвращение России в ПАСЕ. Но не так все плохо: есть еще в Европе государства крепкие и твердые, идейно верные идеалам североатлантического человечества. Они свои принципы и убеждения гордо менять не стали.