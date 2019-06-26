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РИА Новости

НАТО примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМД

Вчера, 18:50
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. НАТО намерена принять политические и военные меры для усиления своего потенциала сдерживания на случай прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Сегодня мы договоримся по набору политических и военных мер, чтобы обеспечить сохранение эффективности нашего потенциала сдерживания и обороны, если РФ не выполнит свои международные обязательства", - сказал Столтенберг, открывая рабочую сессию министерского совета.
Ранее генсек НАТО заявлял, что эти меры не будут реализовываться до истечения 2 августа полугодового периода, обозначенного США для выхода из договора. По его словам, часть мер может быть реализована в короткие сроки, другие потребуют больше времени.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
Россия могла бы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Вашингтон сделает аналогичный шаг, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДНАТОЙенс СтолтенбергРоссияСШАВ мире
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