НАТО примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМД

"Сегодня мы договоримся по набору политических и военных мер, чтобы обеспечить сохранение эффективности нашего потенциала сдерживания и обороны, если РФ не выполнит свои международные обязательства", - сказал Столтенберг, открывая рабочую сессию министерского совета.

Ранее генсек НАТО заявлял, что эти меры не будут реализовываться до истечения 2 августа полугодового периода, обозначенного США для выхода из договора. По его словам, часть мер может быть реализована в короткие сроки, другие потребуют больше времени.

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.