Племянница Скрипаля считает, что он пошел на сделку с Британией

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Сергей и Юлия Скрипаль могли пойти на сделку с британскими спецслужбами перед инцидентом в Солсбери, заявила племянница экс-офицера ГРУ Виктория в интервью . Сергей и Юлия Скрипаль могли пойти на сделку с британскими спецслужбами перед инцидентом в Солсбери, заявила племянница экс-офицера ГРУ Виктория в интервью "Известиям"

Женщина не исключила, что ее родственники "добровольно приняли участие в инсценировке" их отравления в марте прошлого года.

"Лондону нужен был повод для обострения отношений с Москвой, и вполне возможно, что мои родные могли получить за это какие-то дивиденды. Я не могу знать это точно, но люди меняются", — считает собеседница издания.

Виктория отметила, что ее беспокоит отсутствие информации о местонахождении Сергея и Юлии. По ее словам, такая ситуация может продолжаться годами — "до тех пор, пока не изменится политическая обстановка в Великобритании".

"То, что нас к ним не пускают, вообще считаю кощунством. Видимо, властям Великобритании есть что таить", — приводит ее слова "Известия".

Виктория сомневается, что отца и дочь содержат в одном месте. Как считает племянница Скрипаля, "по отдельности проще манипулировать людьми".

По ее мнению, действия ее родственников тщательно контролируют.

"К примеру, в голосовом сообщении, которое мне дядя записал 9 мая, слышно, как он на английском языке вначале спрашивает разрешения у кого-то и только потом начинает диктовать текст. Кроме того, на телефоны, с которых они звонили, доходят наши сообщения, их даже кто-то читает, но ответов нет", — добавила она.

Как подчеркнула Виктория, для нее самое главное, чтобы Сергей и Юлия были здоровы.

Четвертого марта 2018 года в британском городе Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия. Москва это категорически отрицает.

Российская сторона неоднократно предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Британия проигнорировала эту инициативу и отказала в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия доказательств виновности России.