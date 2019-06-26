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РИА Новости

Племянница Скрипаля считает, что он пошел на сделку с Британией

Вчера, 18:37
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Солсбери
Указатель на въезде в город Солсбери
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Сергей и Юлия Скрипаль могли пойти на сделку с британскими спецслужбами перед инцидентом в Солсбери, заявила племянница экс-офицера ГРУ Виктория в интервью "Известиям".
Женщина не исключила, что ее родственники "добровольно приняли участие в инсценировке" их отравления в марте прошлого года.

"Лондону нужен был повод для обострения отношений с Москвой, и вполне возможно, что мои родные могли получить за это какие-то дивиденды. Я не могу знать это точно, но люди меняются", — считает собеседница издания.

Виктория отметила, что ее беспокоит отсутствие информации о местонахождении Сергея и Юлии. По ее словам, такая ситуация может продолжаться годами — "до тех пор, пока не изменится политическая обстановка в Великобритании".
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"То, что нас к ним не пускают, вообще считаю кощунством. Видимо, властям Великобритании есть что таить", — приводит ее слова "Известия".
Виктория сомневается, что отца и дочь содержат в одном месте. Как считает племянница Скрипаля, "по отдельности проще манипулировать людьми".
По ее мнению, действия ее родственников тщательно контролируют.
"К примеру, в голосовом сообщении, которое мне дядя записал 9 мая, слышно, как он на английском языке вначале спрашивает разрешения у кого-то и только потом начинает диктовать текст. Кроме того, на телефоны, с которых они звонили, доходят наши сообщения, их даже кто-то читает, но ответов нет", — добавила она.
Как подчеркнула Виктория, для нее самое главное, чтобы Сергей и Юлия были здоровы.
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Четвертого марта 2018 года в британском городе Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия. Москва это категорически отрицает.
Российская сторона неоднократно предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Британия проигнорировала эту инициативу и отказала в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия доказательств виновности России.
За все это время Сергей Скрипаль ни разу не появлялся на публике. Виктория неоднократно выражала уверенность, что он уже мертв, иначе обязательно связался бы со своей пожилой матерью.
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Виктория СкрипальЮлия СкрипальСергей СкрипальДело об отравлении СкрипалейВеликобританияРоссияВ мире
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