Счетная палата рассказала о проверках командировочных расходов министерств

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Счетная палата РФ не проводит системного анализа командировочных расходов министерств и ведомств, но выборочно проверяет их, выявляя нарушения, говорится в ее сообщении.

"Системного анализа командировочных расходов министерств и ведомств Счетная палата не проводит. Однако СП выборочно смотрит эти расходы в рамках исполнения бюджетов ГАБС (главных администраторов бюджетных средств – ред.)", - говорится в сообщении.

Накануне газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Transparency International Russia написала о командировочных расходах российских чиновников, в частности о том, что Минпромторг в 2016-2017 годах потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях порядка 19,3 миллиона рублей, причем глава министерства ночевал в номерах стоимостью до нескольких сотен тысяч рублей за ночь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос в правительство и в само министерство, в Минпромторге заявили, что командировочные его сотрудников проверялись Счетной палатой. Сам Мантуров, комментируя публикацию, заявил, что бронируются доступные во время мероприятий номера, и они вписываются в нормативы.

"В целом необходимо отметить, что вопросы, связанные с командированием сотрудников, относятся к хозяйственной деятельности ведомств. Проверка этой сферы - прерогатива внутреннего финансового аудита, который, к сожалению, как показывают мероприятия Счетной палаты, не везде осуществляются на должном уровне", - сообщила Счетная палата.