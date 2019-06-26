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РИА Новости

Счетная палата рассказала о проверках командировочных расходов министерств

Вчера, 18:40
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Счетная палата РФ не проводит системного анализа командировочных расходов министерств и ведомств, но выборочно проверяет их, выявляя нарушения, говорится в ее сообщении.
"Системного анализа командировочных расходов министерств и ведомств Счетная палата не проводит. Однако СП выборочно смотрит эти расходы в рамках исполнения бюджетов ГАБС (главных администраторов бюджетных средств – ред.)", - говорится в сообщении.
Накануне газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Transparency International Russia написала о командировочных расходах российских чиновников, в частности о том, что Минпромторг в 2016-2017 годах потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях порядка 19,3 миллиона рублей, причем глава министерства ночевал в номерах стоимостью до нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос в правительство и в само министерство, в Минпромторге заявили, что командировочные его сотрудников проверялись Счетной палатой. Сам Мантуров, комментируя публикацию, заявил, что бронируются доступные во время мероприятий номера, и они вписываются в нормативы.
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Вчера, 16:23
Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках
"В целом необходимо отметить, что вопросы, связанные с командированием сотрудников, относятся к хозяйственной деятельности ведомств. Проверка этой сферы - прерогатива внутреннего финансового аудита, который, к сожалению, как показывают мероприятия Счетной палаты, не везде осуществляются на должном уровне", - сообщила Счетная палата.
Так, при проверке расходов чиновников Федерального агентства по делам национальностей за 2018 год аудиторы установили нарушения на общую сумму 10,3 миллиона рублей, в том числе превышение расходов на оплату командировочных расходов сотрудников ведомства.
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Счетная палатаРоссияОбщество
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