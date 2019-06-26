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РИА Новости
Религия и мировоззрение

На "Армии-2019" представили макет Главного храма Вооруженных сил

Вчера, 17:47
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМакет главного храма Вооруженных Сил РФ в парке "Патриот"
Макет главного храма Вооруженных Сил РФ в парке Патриот
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КУБИНКА (Московская обл.), 26 июн - РИА Новости. Макет Главного храма Вооружённых сил России представили на форуме "Армия-2019", сообщил журналистам в среду главный архитектор проекта Дмитрий Смирнов.
"На экспозиции форума "Армия-2019" представлен макет Главного храма ВС России, который был сделан специально для форума на ювелирных 3D-принтерах в масштабе 1:100", - сказал Смирнов.
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По его словам, макет фасада в мельчайших подробностях передаёт вид будущего храма, на изготовление миниатюры потребовалось два месяца.
Также на стенде размещены два монитора, на которых можно оценить внешний вид, внутреннее убранство храма и его окрестности.
Кроме того, в этой же локации форума для посетителей организована мини-наковальня, где под наблюдением кузнеца можно собственными руками выковать сувенирную монету с изображением Главного храма ВС РФ.
Главный храм ВС РФ, возводимый на добровольные пожертвования, будет открыт в 2020 году в военно-патриотическом парке "Патриот".
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума "Армия-2019".
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Религия и мировоззрениеФорум "Армия-2019"Вооруженные силы РФНовости - Религия и мировоззрениеРоссия
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