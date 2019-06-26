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РИА Новости
Медиавойны

Минобороны привело примеры информационных атак на Россию

Вчера, 17:47
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГерб на ограде здания министерства обороны РФ
Герб на ограде здания министерства обороны РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Герб на ограде здания министерства обороны РФ. Архивное фото
КУБИНКА (Московская обл.) - РИА Новости. Руководитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на форуме "Армия-2019" рассказал об информационном давлении на РФ на примере Bellingcat и ситуации в Сирии.
По его словам, лояльные Западу представители российских медиа приглашаются на зарубежные семинары, где участников обучают инструментарию и методологии ведения подрывной информационной работы, включая нелегальные приемы сбора компрометирующей информации и сохранения собственной анонимности, учат находить и раздувать негатив там, где его нет.
"Оказывается активная поддержка любым проектам так называемой расследовательской журналистики с антироссийским уклоном. В пример можно привести организацию Bellingcat, которая, кстати сказать, была создана всего за два дня до катастрофы "Боинга" MH-17". Но несмотря на отсутствие у этой организации опыта и репутации, ее неподтвержденные и ангажированные данные были широко растиражированы крупнейшими западными СМИ, после чего использованы для обвинений в адрес России", - сказал Конашенков.
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Политолог рассказал, кто стоит за вбросом по МН17Международная следственная группа по катастрофе рейса MH17 представит в среду "новые данные" расследования. Перед этим в СМИ появились имена предполагаемых фигурантов. Политолог Андрей Манойло в эфире радио Sputnik оценил эту публикацию.
Одним из примеров информационного давления на РФ генерал назвал обвинения западных СМИ в адрес сирийского правительства в применении химоружия, разоблаченные различными источниками, в том числе непосредственными участниками инсценировок, и даже сотрудником ОЗХО, который принимал участие в расследовании. "Однако, в отличие от растиражированных обвинений, никаких разоблачений или опровержений эти СМИ не публиковали", - констатировал руководитель департамента.
"Нужно признать, что насаждавшийся нам с 1990-х годов постулат о демократичности, независимости и объективности западных СМИ сегодня абсолютно развенчан. Это понимают и наши недоброжелатели. Поэтому нередко для деструктивного информационного воздействия используются не зарубежные, а отдельные российские СМИ, которые зачастую при освещении событий, связанных с деятельностью Вооруженных сил России, даже не пытаются разобраться в ситуации", - сказал Конашенков.
По его словам, анализ позволяет объективно выделить целый ряд ресурсов, которые чаще других тиражируют вбросы западных СМИ в российском медиапространстве и намеренно игнорируют официальные заявления и опровержения.
"К сожалению, в этих СМИ доля публикаций, транслирующих западную позицию, составляет больше половины всех материалов. В частности, в мае тиражировались обвинения в адрес Сирии и России в использовании химического оружия. Мы предупреждали о готовящихся провокациях со стороны боевиков за несколько дней до появления этих обвинений в западных СМИ. Опровергали их и после опубликования. Но данные СМИ, как по команде, наши заявления проигнорировали", - заявил генерал.
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