Минобороны привело примеры информационных атак на Россию

КУБИНКА (Московская обл.) - РИА Новости. Руководитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на форуме "Армия-2019" рассказал об информационном давлении на РФ на примере Bellingcat и ситуации в Сирии.

По его словам, лояльные Западу представители российских медиа приглашаются на зарубежные семинары, где участников обучают инструментарию и методологии ведения подрывной информационной работы, включая нелегальные приемы сбора компрометирующей информации и сохранения собственной анонимности, учат находить и раздувать негатив там, где его нет.

"Оказывается активная поддержка любым проектам так называемой расследовательской журналистики с антироссийским уклоном. В пример можно привести организацию Bellingcat, которая, кстати сказать, была создана всего за два дня до катастрофы "Боинга" MH-17". Но несмотря на отсутствие у этой организации опыта и репутации, ее неподтвержденные и ангажированные данные были широко растиражированы крупнейшими западными СМИ, после чего использованы для обвинений в адрес России", - сказал Конашенков.

Одним из примеров информационного давления на РФ генерал назвал обвинения западных СМИ в адрес сирийского правительства в применении химоружия, разоблаченные различными источниками, в том числе непосредственными участниками инсценировок, и даже сотрудником ОЗХО, который принимал участие в расследовании. "Однако, в отличие от растиражированных обвинений, никаких разоблачений или опровержений эти СМИ не публиковали", - констатировал руководитель департамента.

"Нужно признать, что насаждавшийся нам с 1990-х годов постулат о демократичности, независимости и объективности западных СМИ сегодня абсолютно развенчан. Это понимают и наши недоброжелатели. Поэтому нередко для деструктивного информационного воздействия используются не зарубежные, а отдельные российские СМИ, которые зачастую при освещении событий, связанных с деятельностью Вооруженных сил России, даже не пытаются разобраться в ситуации", - сказал Конашенков.

По его словам, анализ позволяет объективно выделить целый ряд ресурсов, которые чаще других тиражируют вбросы западных СМИ в российском медиапространстве и намеренно игнорируют официальные заявления и опровержения.