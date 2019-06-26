В Госдуме прокомментировали назначение постпреда Зеленского в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Назначение президентом Украины своего представителя в Крыму не приведет ни к какому конструктивному диалогу, заявил депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил кандидата юридических наук Антона Кориневича своим постоянным представителем в Крыму, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Офис постпредства находится в Херсоне на юге Украины.

"Новоизбранный глава государства, обещавший сократить бюджетные расходы и пустить сэкономленные средства на зарплаты бюджетникам, продолжает подкармливать чиновников, занимающихся фиктивной деятельностью", - сказал Козенко, слова которого цитирует его пресс-служба.

По мнению депутата, после выборов президента Украины "никакого конструктива не последовало": Киев не хочет мириться с территориальной принадлежностью Крыма. "Подобные действия, к сожалению, ни к какому конструктивному диалогу привести не могут", - сказал Козенко.