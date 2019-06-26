Депутаты Петербурга предложили запретить иностранцам быть гидами в России

Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают запретить иностранцам работать экскурсоводами в России.

"Депутаты Северной столицы выдвинули инициативу запретить иностранным экскурсоводам работать на территории России. Соответствующее постановление законодательного собрания Санкт-Петербурга утвердили во втором чтении на пленарном заседании городского парламента и уже направили на рассмотрение в Госдуму", - написал депутат Денис Четырбок в своем Telegram-канале.

Отмечается, что согласно законопроекту, экскурсоводами и гидами-переводчиками должны работать только граждане России, которые прошли специальную аттестацию. Кроме этого, депутаты предлагают разработать профессиональные программы обучения для экскурсоводов и создать государственный реестр аттестованных специалистов.