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РИА Новости

Депутаты Петербурга предложили запретить иностранцам быть гидами в России

Вчера, 17:35
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© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают запретить иностранцам работать экскурсоводами в России.
"Депутаты Северной столицы выдвинули инициативу запретить иностранным экскурсоводам работать на территории России. Соответствующее постановление законодательного собрания Санкт-Петербурга утвердили во втором чтении на пленарном заседании городского парламента и уже направили на рассмотрение в Госдуму", - написал депутат Денис Четырбок в своем Telegram-канале.
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Отмечается, что согласно законопроекту, экскурсоводами и гидами-переводчиками должны работать только граждане России, которые прошли специальную аттестацию. Кроме этого, депутаты предлагают разработать профессиональные программы обучения для экскурсоводов и создать государственный реестр аттестованных специалистов.
Нарушителей предлагается штрафовать на сумму от 20 до 100 тысяч рублей. Кроме того, в некоторых случаях иностранные граждане могут быть выдворены из России как нарушители миграционного законодательства, добавил Четырбок.
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