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РИА Новости

В Минобороны заявили о заинтересованности в сотрудничестве со Шри-Ланкой

Вчера, 17:28
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. 4 апреля 2019
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. 4 апреля 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии военного сотрудничества со Шри-Ланкой, заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.
"Заинтересованы в развитии военного сотрудничества, взаимодействия по вопросам борьбы с международным терроризмом в регионе и другими вызовами безопасности", - сказал Герасимов в среду на переговорах с начальником штаба обороны Вооружённых сил Шри-Ланки Равиндрой Виджегунаратне.
Он отметил, что Шри-Ланка - дружественное государство и надежный партнёр России в Южной Азии. "Нас связывают очень хорошие, добрые отношения, сложившиеся более чем за 60 лет развития наших контактов", - подчеркнул Герасимов.
По его словам, первостепенное значение придаётся реализации договоренностей, достигнутых в июне в Душанбе президентами двух стран Владимиром Путиным и Майтрипала Япа Сирисеной. В российском военном ведомстве также удовлетворены результатами встречи заместителей обороны Александра Фомина и Китсири Неммаватты в апреле на Московской конференции по международной безопасности.
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Он поблагодарил коллегу за решение принять участие в работе Международного военно-технического форума "Армия-2019".
"Уверен, что сегодняшняя встреча послужит укреплению дружественных связей между вооруженными силами наших стран", - заключил Герасимов.
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Валерий ГерасимовШри-ЛанкаРоссияВ мире
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