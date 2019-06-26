В Минобороны заявили о заинтересованности в сотрудничестве со Шри-Ланкой

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии военного сотрудничества со Шри-Ланкой, заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

"Заинтересованы в развитии военного сотрудничества, взаимодействия по вопросам борьбы с международным терроризмом в регионе и другими вызовами безопасности", - сказал Герасимов в среду на переговорах с начальником штаба обороны Вооружённых сил Шри-Ланки Равиндрой Виджегунаратне.

Он отметил, что Шри-Ланка - дружественное государство и надежный партнёр России в Южной Азии. "Нас связывают очень хорошие, добрые отношения, сложившиеся более чем за 60 лет развития наших контактов", - подчеркнул Герасимов.

По его словам, первостепенное значение придаётся реализации договоренностей, достигнутых в июне в Душанбе президентами двух стран Владимиром Путиным и Майтрипала Япа Сирисеной. В российском военном ведомстве также удовлетворены результатами встречи заместителей обороны Александра Фомина и Китсири Неммаватты в апреле на Московской конференции по международной безопасности.

Он поблагодарил коллегу за решение принять участие в работе Международного военно-технического форума "Армия-2019".