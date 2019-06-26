На Украине возбудили восемь дел против высокопоставленных чиновников

КИЕВ, 26 июн – РИА Новости. Государственное бюро расследований возбудило восемь уголовных дел, в которых фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко и другие высокопоставленные чиновники, сообщил в среду на брифинге директор бюро Роман Труба.