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РИА Новости

На Украине возбудили восемь дел против высокопоставленных чиновников

Вчера, 17:18
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© РИА Новости / СтрингерБывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на предвыборном митинге в Стрые
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на предвыборном митинге в Стрые
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 26 июн – РИА Новости. Государственное бюро расследований возбудило восемь уголовных дел, в которых фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко и другие высокопоставленные чиновники, сообщил в среду на брифинге директор бюро Роман Труба.
Ранее ГБР на основании заявления заместителя главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова возбудило против Порошенко несколько уголовных дел. Порошенко заявил, что не боится.
"Мы расследуем уголовные производства относительно возможных злоупотреблений, превышений служебного положения или совершения других противоправных действий высокопоставленными чиновниками, в том числе экс-президентом Украины. Таких производств (дел – ред.) на сейчас у нас есть восемь", - сказал Труба, отвечая на вопрос о том, сколько уголовных дел расследует Госбюро расследований, в которых фигурирует Порошенко. Трансляция велась на странице Госбюро в Facebook.
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