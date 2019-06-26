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РИА Новости

Трамп обвинил Twitter в предвзятости

Вчера, 17:08
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил сервис микроблогов Twitter в предвзятости и создании препятствий для подписчиков, которые хотят стать читателями его микроблога.
"То, что они делают со мной в Twitter, просто невероятно. У меня миллионы подписчиков, но должен вам сказать, что из-за них (Twitter) людям очень сложно присоединиться ко мне, из-за них мне становится намного сложнее донести свою мысль", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business, отвечая на вопрос, насколько он обеспокоен тем, что компании, работающие в сфере технологии, "цензурируют" республиканцев.
"Эти люди - абсолютно предвзятые демократы", - добавил американский лидер.
По его словам, несколько месяцев назад число его подписчиков в Twitter росло на несколько сотен тысяч "каждые несколько дней", но "потом это прекратилось". Трамп отметил, что по-прежнему к числу его читателей присоединяется много людей, но это не идет ни в какое сравнение с прежними числами.
Ранее Трамп уже обвинял администрацию Twitter в том, что она удалила многих подписчиков его аккаунта. Twitter после критики со стороны президента США объяснил уменьшение числа подписчиков у известных пользователей соцсети удалением ненастоящих аккаунтов.
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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