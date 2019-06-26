Религиозные организации будут контролировать услуги гидов на своих объектах

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Услуги гидов и экскурсоводов на религиозных объектах показа будут полностью контролироваться теми организациями, в чьём ведении они находятся, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин.

Совет Федерации одобрил в среду федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" (в части правового регулирования паломнической деятельности).

Согласно тексту закона религиозные организации имеют "исключительное право" осуществлять паломническую деятельность самостоятельно или вправе привлекать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, "имеющих право на осуществление туроператорской и турагентской деятельности".

"Для этого необходимо заключить с туроператором соглашение, определяющее условия организации посещения туристами религиозных объектов", - сказал Фомин.

"Услуги экскурсоводов и гидов на объектах показа, принадлежащих или находящихся в пользовании религиозной организации, смогут оказываться только под полным контролем такой организации", - подчеркнул сенатор.