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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Религиозные организации будут контролировать услуги гидов на своих объектах

Вчера, 17:13
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПаломники Баргузинского дацана в Бурятии
Паломники Баргузинского дацана в Бурятии
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Услуги гидов и экскурсоводов на религиозных объектах показа будут полностью контролироваться теми организациями, в чьём ведении они находятся, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин.
Совет Федерации одобрил в среду федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" (в части правового регулирования паломнической деятельности).
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Согласно тексту закона религиозные организации имеют "исключительное право" осуществлять паломническую деятельность самостоятельно или вправе привлекать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, "имеющих право на осуществление туроператорской и турагентской деятельности".
"Для этого необходимо заключить с туроператором соглашение, определяющее условия организации посещения туристами религиозных объектов", - сказал Фомин.
"Услуги экскурсоводов и гидов на объектах показа, принадлежащих или находящихся в пользовании религиозной организации, смогут оказываться только под полным контролем такой организации", - подчеркнул сенатор.
Он напомнил, что по оценкам аналитического агентства "Турстат", паломническим туризмом в России занимаются 5 миллионов человек в год и этот сегмент составляет до 10% рынка внутреннего туризма.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеСовет Федерации РФИгорь ФоминРоссияОбщество
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