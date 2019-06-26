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РИА Новости

Эксперт рассказал, почему не надо прятать камеры на дорогах

Вчера, 17:32
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© РИА Новости / Алексей НичукинТабличка "Фото-видео контроль"
Табличка Фото-видео контроль
© РИА Новости / Алексей Ничукин
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Недопустимо прятать камеры фиксации нарушения от водителей, считает председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.
Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.
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"Полностью поддерживаем слова президента. Камеры должны быть видны, должны быть предупреждающие знаки. Это в разы снижает аварийность. У нас же установка камер, особенно в регионах, превратилась в бизнес", - сказал Цветков РИА Новости в среду.
По его словам, нередки случаи, когда специально подстраиваются ДТП на определенном участке дороги, чтобы потом заявить в ГАИ о необходимости установки камеры именно в этом месте.
Цветков добавил, что иногда водителей могут оштрафовать несколько раз за одно и то же нарушение, так как камеры висят одна за другой.
"Мы давно призываем навести порядок с камерами фиксации нарушений ПДД. Для этого нужно сделать всю систему фото- и видеофиксации государственной, чтобы ликвидировать коррупционные схемы, которыми пользуются частные владельцы. И деньги должны идти в бюджет региона, идти на развитие дорог и безопасности дорожного движения", - добавил Цветков.
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Антон ЦветковГИБДД МВД РФРоссияОбщество
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