Эксперт рассказал, почему не надо прятать камеры на дорогах

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Недопустимо прятать камеры фиксации нарушения от водителей, считает председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.

"Полностью поддерживаем слова президента. Камеры должны быть видны, должны быть предупреждающие знаки. Это в разы снижает аварийность. У нас же установка камер, особенно в регионах, превратилась в бизнес", - сказал Цветков РИА Новости в среду.

По его словам, нередки случаи, когда специально подстраиваются ДТП на определенном участке дороги, чтобы потом заявить в ГАИ о необходимости установки камеры именно в этом месте.

Цветков добавил, что иногда водителей могут оштрафовать несколько раз за одно и то же нарушение, так как камеры висят одна за другой.