Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T16:42Z
https://ria.ru/20190626/1555941049.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Встреча в формате Россия — Индия — Китай на G20 запланирована на 28 июня

Вчера, 16:37
473
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Встреча лидеров России, Индии и Китая на полях G20 в японской Осаке запланирована на 28 июня, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"На 28 июня запланирована неформальная трехсторонняя встреча (президента РФ) Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином", - сказал Ушаков в среду.
Владимир Путин и Дональд Трамп
Вчера, 16:11
Беседа Путина и Трампа запланирована 28 июня после первого заседания G20
Он напомнил, что предыдущие переговоры в таком формате на высшем уровне прошли в ноябре 2018 года на полях "двадцатки" в Буэнос-Айресе.
900000
Обсудить 1
Юрий УшаковБольшая двадцаткаОсака (город)КитайРоссияИндияВ мире
Рекомендуем
Тереза Мэй
Мэй обвинила Корбина в "симпатии" к России, ИРА и Ирану
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Ушаков назвал темы встречи Путина и Макрона на полях G20
Президент США Дональд Трамп
Трамп считает, что война между США и Ираном продлилась бы недолго
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд
Путин и саудовский принц в ходе встречи на G20 затронут вопросы энергетики
Лента
новостей
Вертолет Ка-52 на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Шри-Ланка заинтересовалась российскими вертолетами и стрелковым оружием
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель
В Кремле назвали темы встречи Путина и Меркель на саммите G20
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Ушаков рассказал, где пройдет встреча Путина и Трампа на G20
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Ушаков допустил, что Путин и Эрдоган обсудят С-400 на полях саммита G20
Президент РФ Владимир Путин и председатель Европеийской комиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи в Санкт-Петербурге
Путин в ходе визита в Японию кратко пообщается с Жан-Клодом Юнкером
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ внесли поправки к проекту резолюции, отменяющие возвращение России
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
Силовики оставляют позиции в Донбассе для шантажа командиров, заявили в ДНР
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о необходимости нарастить интенсивность оборонной реформы
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Ушаков озвучил ряд деталей будущей встречи Путина с Трампом на G20
Вьетнам продолжит покупать российское оружие
Владимир Путин
Путин встретится с ас-Сиси и саудовским принцем после мероприятий на G20
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:34Атаки на Россию управляются из ЕС и США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Мифы о русских хакерах придумали в США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицы
11:30Лариджани: если США вновь нарушат границу, реакция будет более жесткой
11:30В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:28Северокорейский МИД напомнил США, что время на шаги для диалога истекает
11:27Пилоты Ан-24 пытались увести самолет от домов, рассказал пассажир
11:26Аварийно севший в Нижнеангарске Ан-24 использовался 42 года
11:24В Москве и области до субботы объявили "желтый" уровень погодной опасности
11:22В "Деловой России" объяснили, почему бизнес часто принимают за ОПГ
11:21В больницах Калининграда провели проверку после смерти 15-летней девочки
11:21В Центре по киберугрозам назвали основной источник атак на Россию
11:16В Москве началось прощание с Аллой Покровской
11:15В МЧС предупредили о резком похолодании в Крыму
11:14Депутат прокомментировал предложение о переименовании Санкт-Петербурга
11:11Метеорологи сообщили о новых температурных рекордах в Германии и Австрии
11:09Кусто предложил помощь в выпуске первой партии косаток из "китовой тюрьмы"
11:09В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты
11:07В России создали кассетные мины с элементами искусственного интеллекта
11:06В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже
Лента новостейМолния