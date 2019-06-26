Встреча в формате Россия — Индия — Китай на G20 запланирована на 28 июня

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Встреча лидеров России, Индии и Китая на полях G20 в японской Осаке запланирована на 28 июня, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"На 28 июня запланирована неформальная трехсторонняя встреча (президента РФ) Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином", - сказал Ушаков в среду.
Он напомнил, что предыдущие переговоры в таком формате на высшем уровне прошли в ноябре 2018 года на полях "двадцатки" в Буэнос-Айресе.