Шри-Ланка заинтересовалась российскими вертолетами и стрелковым оружием

ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 26 июн - РИА Новости. Власти Шри-Ланки рассматривают возможность приобретения российских вертолетов и стрелкового оружия, сообщил РИА Новости начальник штаба ланкийских вооруженных сил адмирал Равиндра Чандрасири Уиджегунаратне.

"Нам нужны вертолеты, поскольку мы используем их в миссиях ООН. Российские вертолеты Ми-17 и Ми-24 хорошо известны своими очень хорошими качествами. Поэтому изучаем возможность купить эти машины в дополнение к имеющимся", - заявил военный на полях форума "Армия-2019".

По словам адмирала, островное государство также заинтересовано в приобретении автоматов АК-47 и подобной продукции.

В то же время глава ланкийских военных отметил, что ситуация в стране не позволит Шри-Ланке заключить крупный контракт без финансовой поддержки самого продавца – кредитной линии, субсидии или ссуды.