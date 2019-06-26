Путина на G20 будут сопровождать представители правительства и бизнесмены

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Представители правительства и бизнеса РФ будут сопровождать президента РФ Владимира Путина в ходе визита в Японию на саммит "большой двадцатки", где у российского лидера запланирован ряд переговоров, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Саммит "большой двадцатки" пройдёт 28-29 июня в Осаке. По словам Ушакова, запланированы встречи Путина с президентами Египта, США, Франции, Турции, Южной Кореи, с премьером Великобритании, канцлером ФРГ и другими.

"Что касается саммита "большой двадцатки", то по традиции президента сопровождает министр финансов, министр экономического развития и наш шерпа - Светлана Лукаш. Три человека, которые будут присутствовать на всех заседаниях саммита", - сказал Ушаков.