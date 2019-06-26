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РИА Новости

Путина на G20 будут сопровождать представители правительства и бизнесмены

Вчера, 16:29
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© РИА Новости / Сергей ГунеевВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Представители правительства и бизнеса РФ будут сопровождать президента РФ Владимира Путина в ходе визита в Японию на саммит "большой двадцатки", где у российского лидера запланирован ряд переговоров, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Саммит "большой двадцатки" пройдёт 28-29 июня в Осаке. По словам Ушакова, запланированы встречи Путина с президентами Египта, США, Франции, Турции, Южной Кореи, с премьером Великобритании, канцлером ФРГ и другими.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
Вчера, 16:09
Путин и Трамп на G20 будут беседовать с участием команд, заявил Ушаков
"Что касается саммита "большой двадцатки", то по традиции президента сопровождает министр финансов, министр экономического развития и наш шерпа - Светлана Лукаш. Три человека, которые будут присутствовать на всех заседаниях саммита", - сказал Ушаков.
Говоря о составах делегаций двусторонних встреч президента, Ушаков отметил, что в зависимости от проблематики будут подключаться и другие министры, в частности глава Минэнерго Александр Новак, а также представители крупных компаний.
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Юрий УшаковБольшая двадцаткаВладимир ПутинРоссияПолитика
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