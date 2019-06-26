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РИА Новости

Зеленский заявил о необходимости нарастить интенсивность оборонной реформы

Вчера, 16:27
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости наращивания интенсивности оборонной реформы, сообщила пресс-служба главы государства.
"Особое внимание обращаю на реформирование управления Вооруженных сил Украины", - заявил президент на встрече с начальником Генштаба и главнокомандующим ВС Русланом Хомчаком.
Президент подчеркнул, что с 2020 года на Украине должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности ВС, прежде всего, в подготовке войск.
"Эта работа не должна быть имитацией, а стать реальными шагами реформирования украинской армии согласно стандартам Североатлантического альянса. При этом мы должны помнить, что основной ценностью является человек", - сказал Зеленский.
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