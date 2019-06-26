Зеленский заявил о необходимости нарастить интенсивность оборонной реформы

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости наращивания интенсивности оборонной реформы, сообщила пресс-служба главы государства.

"Особое внимание обращаю на реформирование управления Вооруженных сил Украины", - заявил президент на встрече с начальником Генштаба и главнокомандующим ВС Русланом Хомчаком.

Президент подчеркнул, что с 2020 года на Украине должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности ВС, прежде всего, в подготовке войск.