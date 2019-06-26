Шойгу заявил о желании Запада подчинить Россию и весь мир

"С чем связана вся эта агония — назовем ее так — Запада? С рождением второго полюса миропорядка. Который вроде бы похоронили, все уже — памятник сделали, оградку, венки приготовили... А тут вдруг опять решили второй полюс родить. И вот он рождается", — заявил министр.