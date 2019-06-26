Путин и Трамп планируют обсудить Сирию на G20, заявил Ушаков

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о возможности обсуждения лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Осаке конкретных договоренностей по Сирии, сообщил, что президенты обсудят общую канву ситуации в стране и вопросы совместной работы на сирийском направлении.

"Будет обсуждена общая канва ситуации в Сирии и вопросы совместной работы на сирийском направлении, вот что я могу сказать", - сообщил Ушаков в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о том, есть ли у сторон конкретные договоренности по САР, которые выносятся на обсуждение между лидерами, по итогам встречи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона в Иерусалиме.