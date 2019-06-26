В Кремле назвали темы встречи Путина и Меркель на саммите G20

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Японии обсудят урегулирование на Украине, ситуацию вокруг Ирана и содействие мирному процессу в Сирии, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"В ходе встречи в Японии будут также обсуждаться актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня, в том числе перспективы урегулирования внутриукраинского конфликта, ситуация вокруг Ирана и международное содействие мирному процессу в Сирии", - сказал Ушаков.