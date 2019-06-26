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РИА Новости

В Кремле назвали темы встречи Путина и Меркель на саммите G20

Вчера, 16:10
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель . Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Японии обсудят урегулирование на Украине, ситуацию вокруг Ирана и содействие мирному процессу в Сирии, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
"В ходе встречи в Японии будут также обсуждаться актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня, в том числе перспективы урегулирования внутриукраинского конфликта, ситуация вокруг Ирана и международное содействие мирному процессу в Сирии", - сказал Ушаков.
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