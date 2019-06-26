Ушаков рассказал о договоренности по встрече Путина и Мэй на G20 в Осаке

"Достигнута взаимная договоренность по соответствующим каналам о проведении этой встречи. Встреча эта важна, поскольку мы последний раз встречались с премьер-министром Великобритании тоже на одном из саммитов "двадцатки". После этого контактов на высшем уровне не было", - рассказал он.