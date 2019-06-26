Ушаков рассказал о договоренности по встрече Путина и Мэй на G20 в Осаке

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что была достигнута взаимная договоренность о встрече российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Британии Терезой Мэй на полях саммита G20 в Осаке, она крайне важна, в двусторонних отношениях накопилось много противоречий.
Ушаков отметил, что беседа должна состояться в первый день саммита - 28 июня.
"Достигнута взаимная договоренность по соответствующим каналам о проведении этой встречи. Встреча эта важна, поскольку мы последний раз встречались с премьер-министром Великобритании тоже на одном из саммитов "двадцатки". После этого контактов на высшем уровне не было", - рассказал он.
С этой точки зрения предстоящий контакт на полях G20 в Осаке весьма важен, даже если стороны просто проговорят чувствительные вопросы, подчеркнул Ушаков.
"Как вы понимаете, их много накопилось в наших взаимоотношениях с Великобританией", - добавил помощник российского лидера.