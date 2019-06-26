Ушаков допустил, что Путин и Эрдоган обсудят С-400 на полях саммита G20

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Если президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган сочтут необходимым обсудить вопрос С-400 на встрече в Осаке, они это сделают, но картина по поставкам вполне ясна для обеих сторон, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Встреча Путина и Эрдогана на полях саммита G20 запланирована на субботу, 29 июня.

"Поставки состоятся в июле. Если лидеры сочтут необходимым этот вопрос затронуть, то они его обсудят. Хотя там примерно картина ясная - как нам, так и туркам", - сообщил Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться тема поставок С-400 на предстоящей встрече и действительно ли они состоятся в июле или будут какие-то другие сроки.

Ушаков также подчеркнул, что "в России высоко ценят настрой турецкого руководства на выполнение этого контракта, невзирая на беспрецедентное давление США, требующих его пересмотра". Предполагается, отметил он, что лидеры в ходе переговоров в Осаке обсудят широкий спектр тем как двусторонней, так и международной повестки дня.