МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил убрать "зебры" с дорог, оставив только подземные или надземные пешеходные переходы, чтобы сократить количество аварий.

"Наши граждане идут по дороге - надо убрать пешеходов с дороги: или подземные, или надземные. Очень много аварий происходит как раз на пешеходных переходах", - сказал Жириновский на госсовете по развитию сети автодорог.

Кроме того, он выступил с предложением по продаже льготных билетов на поезда за полчаса до отправления.

"Давайте за полчаса до отправления (поезда) дадим скидку студентам - свободные места во всех вагонах есть... У студентов нет денег на полный билет, дайте возможность кассам за пол цены продать билет, как и в театрах", - отметил лидер ЛДПР.