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РИА Новости

Жириновский предложил убрать "зебры" с дорог

Вчера, 15:54
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоАвтомобиль стоит у стоп-линии перед пешеходным переходом
Автомобиль стоит у стоп-линии перед пешеходным переходом
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил убрать "зебры" с дорог, оставив только подземные или надземные пешеходные переходы, чтобы сократить количество аварий.
"Наши граждане идут по дороге - надо убрать пешеходов с дороги: или подземные, или надземные. Очень много аварий происходит как раз на пешеходных переходах", - сказал Жириновский на госсовете по развитию сети автодорог.
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Кроме того, он выступил с предложением по продаже льготных билетов на поезда за полчаса до отправления.
"Давайте за полчаса до отправления (поезда) дадим скидку студентам - свободные места во всех вагонах есть... У студентов нет денег на полный билет, дайте возможность кассам за пол цены продать билет, как и в театрах", - отметил лидер ЛДПР.
По его мнению, такая мера позволит повысить окупаемость железнодорожных перевозок. Также он считает, что необходимо задуматься и о собственном транспортном машиностроении. "Хорошо бы, чтобы было свое транспортное машиностроение, почему немцы нам опять все поставляют?... Импортные механизмы - до зубной щетки. Также нельзя, что зубную щетку не можем выпускать?"- возмутился политик.
Руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев
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ЛДПРВладимир ЖириновскийРоссияОбщество
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