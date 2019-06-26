МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил убрать "зебры" с дорог, оставив только подземные или надземные пешеходные переходы, чтобы сократить количество аварий.
"Наши граждане идут по дороге - надо убрать пешеходов с дороги: или подземные, или надземные. Очень много аварий происходит как раз на пешеходных переходах", - сказал Жириновский на госсовете по развитию сети автодорог.
Кроме того, он выступил с предложением по продаже льготных билетов на поезда за полчаса до отправления.
"Давайте за полчаса до отправления (поезда) дадим скидку студентам - свободные места во всех вагонах есть... У студентов нет денег на полный билет, дайте возможность кассам за пол цены продать билет, как и в театрах", - отметил лидер ЛДПР.
По его мнению, такая мера позволит повысить окупаемость железнодорожных перевозок. Также он считает, что необходимо задуматься и о собственном транспортном машиностроении. "Хорошо бы, чтобы было свое транспортное машиностроение, почему немцы нам опять все поставляют?... Импортные механизмы - до зубной щетки. Также нельзя, что зубную щетку не можем выпускать?"- возмутился политик.