Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T15:52Z
https://ria.ru/20190626/1555938285.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155304/47/1553044719_0:240:3058:1960_1036x0_80_0_0_5401093c59f53918a67cbfb8c3158fe6.jpg
РИА Новости

"Транснефть": требований о компенсациях по ЧП с "Дружбой" пока не поступало

Вчера, 15:52
177
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба"
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Официальных требований к компаниям группы "Транснефть" о компенсациях в связи с ЧП на трубопроводе "Дружба" пока не поступало, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
"Все участники считают свои потери. Как неоднократно было озвучено, им потребуется для этого время до конца лета. Официальных требований к компаниям группы "Транснефть" пока не поступало", - заявил Демин.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".
Логотип компании Татнефть на АЗС
21 июня, 11:28
"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
000003
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеТранснефтьРоссияУкраина
Рекомендуем
Председатель Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Али Лариджани на Международной конференции Парламентарии против наркотиков. 4 декабря 2017
Лариджани: если США вновь нарушат границу, реакция будет более жесткой
РИА
Новости
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов дает интервью на стенде МИА Россия сегодня в рамках Ялтинского международного экономического форума. 19 апреля 2019
Аксенов назвал возвращение России в ПАСЕ крахом внешней политики Киева
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства
Водители не оплачивают треть выписанных штрафов, заявил Колькольцев
За восемь лет информацию о наркотиках заблокировали на 122 тысячах сайтов
Лента
новостей
Владимир Жириновский
Жириновский предложил построить дороги из Европы до Урала и Тихого океана
Атаки на Россию управляются из ЕС и США, заявили в Центре по киберугрозам
Николай Мурашов
Мифы о русских хакерах придумали в США, заявили в Центре по киберугрозам
Автомобиль стоит у стоп-линии перед пешеходным переходом
Жириновский предложил убрать "зебры" с дорог
Меркель почувствовала недомогание в ходе официального мероприятия
Меркель стало плохо на встрече с Штайнмайером
У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
В "Деловой России" объяснили, почему бизнес часто принимают за ОПГ
Разработка новой боевой экипировки "Сотник" начнется в 2020 году
В конгрессе США одобрили введение санкции против "Северного потока — 2"
Кондитер прокомментировал ситуацию с тортом "с надгробиями"
Прохожие на одной из улиц Москвы во время дождя
В Москве и области до субботы объявили "желтый" уровень погодной опасности
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:41Центр по киберугрозам объяснил, зачем США называют Россию источником атак
11:38Аксенов назвал возвращение России в ПАСЕ крахом внешней политики Киева
11:38В Центре по киберугрозам назвали цели атак против России
11:37Общественники Украины назвали концерты в ходе выборов подкупом избирателей
11:37СМИ: в Германии задержали двух подозреваемых по делу об убийстве политика
11:34Атаки на Россию управляются из ЕС и США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Мифы о русских хакерах придумали в США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицы
11:30Лариджани: если США вновь нарушат границу, реакция будет более жесткой
11:30В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:28Северокорейский МИД напомнил США, что время на шаги для диалога истекает
11:27Пилоты Ан-24 пытались увести самолет от домов, рассказал пассажир
11:26Аварийно севший в Нижнеангарске Ан-24 использовался 42 года
11:24В Москве и области до субботы объявили "желтый" уровень погодной опасности
11:22В "Деловой России" объяснили, почему бизнес часто принимают за ОПГ
11:21В больницах Калининграда провели проверку после смерти 15-летней девочки
11:21В Центре по киберугрозам назвали основной источник атак на Россию
11:16В Москве началось прощание с Аллой Покровской
11:15В МЧС предупредили о резком похолодании в Крыму
11:14Депутат прокомментировал предложение о переименовании Санкт-Петербурга
Лента новостейМолния