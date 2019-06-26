"Транснефть": требований о компенсациях по ЧП с "Дружбой" пока не поступало

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Официальных требований к компаниям группы "Транснефть" о компенсациях в связи с ЧП на трубопроводе "Дружба" пока не поступало, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Все участники считают свои потери. Как неоднократно было озвучено, им потребуется для этого время до конца лета. Официальных требований к компаниям группы "Транснефть" пока не поступало", - заявил Демин.