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РИА Новости

Пушков оценил требования ПАСЕ по возвращению полномочий России

Вчера, 15:48
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, выдвинутые комитетом по мониторингу.
"Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил утвердить полномочия российской делегации, обставив это рядом требований", — написал парламентарий в твиттере.
По его мнению, вернув полномочия Москвы на таких условиях, ПАСЕ будет "всячески давить" на российскую делегацию по вопросам статуса Крыма, расследования крушения малайзийского Boeing рейса MH17, ситуации с задержанными украинскими моряками и правами ЛГБТ-сообщества.
"Таким образом, нового этапа "с чистого листа" не будет", — считает Пушков.
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
25 июня, 15:05
Возвращение России в ПАСЕ затягивается, но денег от нее ждут
В среду 26 июня комитет ПАСЕ по мониторингу предложил вернуть российской делегации ее полномочия на определенных условиях. Ассамблея призвала Москву "выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 1990 (2014), 2034 (2015) и 2063 (2015)". Кроме того, согласно проекту, России необходимо "вернуться к сотрудничеству" со всеми комитетами ПАСЕ, освободить задержанных после провокации в Керченском проливе украинских моряков, "немедленно выплатить все взносы" в бюджет Совета Европы и выполнить ряд других требований.
В ночь на вторник ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую россиянам участвовать в июньской сессии. При этом возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.
После этого Россия впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ. Однако по инициативе украинских и грузинских депутатов полномочия делегации были опротестованы. В среду в ПАСЕ будут обсуждать проект резолюции по опротестованным полномочиям.
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вчера, 03:01
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства
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Совет Федерации РФАлексей ПушковРоссияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
Популярные комментарии
Очередная " мышеловка " для России с ограничениями, лишь бы получить с неё не выплаченные взносы.На таких условиях возвращение России в ПАСЕ не должно произойти.
26 июня, 16:11
Иван Челышков
35350003
А вот сейчас было бы идеально ПАСЕ послать
26 июня, 16:31
lenka031071
25630003
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