Пушков оценил требования ПАСЕ по возвращению полномочий России

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, выдвинутые комитетом по мониторингу.

"Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил утвердить полномочия российской делегации, обставив это рядом требований", — написал парламентарий в твиттере.

По его мнению, вернув полномочия Москвы на таких условиях, ПАСЕ будет "всячески давить" на российскую делегацию по вопросам статуса Крыма, расследования крушения малайзийского Boeing рейса MH17, ситуации с задержанными украинскими моряками и правами ЛГБТ-сообщества.

"Таким образом, нового этапа "с чистого листа" не будет", — считает Пушков.

В среду 26 июня комитет ПАСЕ по мониторингу предложил вернуть российской делегации ее полномочия на определенных условиях. Ассамблея призвала Москву "выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 1990 (2014), 2034 (2015) и 2063 (2015)". Кроме того, согласно проекту, России необходимо "вернуться к сотрудничеству" со всеми комитетами ПАСЕ, освободить задержанных после провокации в Керченском проливе украинских моряков, "немедленно выплатить все взносы" в бюджет Совета Европы и выполнить ряд других требований.

В ночь на вторник ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую россиянам участвовать в июньской сессии. При этом возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.