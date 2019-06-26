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РИА Новости

Жириновский предложил построить дороги из Европы до Урала и Тихого океана

Вчера, 15:44
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил построить новые автомобильную и железнодорожную дороги из Европы до Урала и Тихого океана, в том числе для того, чтобы быстрее шли грузы.
"Наконец, дорога из Европы. Было предложение у немцев от Гамбурга до Бреста широкую колею сделать, бесплатно, чтобы быстрее шли грузы до выхода в Атлантический океан. Потом, говорят, Вена, есть варианты, ну давайте сделаем это: Вена-Урал и до Тихого океана, такой туристический будет проект, будут переполненные поезда", - сказал Жириновский на заседании Госсовета.
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