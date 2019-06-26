Жириновский предложил построить дороги из Европы до Урала и Тихого океана

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил построить новые автомобильную и железнодорожную дороги из Европы до Урала и Тихого океана, в том числе для того, чтобы быстрее шли грузы.

"Наконец, дорога из Европы. Было предложение у немцев от Гамбурга до Бреста широкую колею сделать, бесплатно, чтобы быстрее шли грузы до выхода в Атлантический океан. Потом, говорят, Вена, есть варианты, ну давайте сделаем это: Вена-Урал и до Тихого океана, такой туристический будет проект, будут переполненные поезда", - сказал Жириновский на заседании Госсовета.