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РИА Новости

Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград

Вчера, 15:42
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.
По мнению Жириновского, 85 регионов — это много, было бы легче управлять 40 губерниями.

"Москва и область, что это за субъект? Это один субъект. Москвич отдыхает в области, а подмосковный житель работает в Москве, но они разный статус имеют и разные правила, разные органы управления. Мне кажется, нужно убрать, как и Санкт-Петербург, во-первых, по-русски назвать — Петроград, во-вторых, с областью объединить. Такого деления область/город нет нигде в мире", — заявил он на Госсовете по развитию сети автодорог.

По его словам, объединение регионов напрямую связано со строительством дорог.
"Как строить дорогу, если у нас через сто километров кончается субъект, там другой субъект, там другой бюджет? И сами бюджеты надо вывести, сделать внебюджетными: федеральный дорожный фонд и региональный. Иначе как перебрасывать деньги?" — отметил он.
Владимир Жириновский
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Обсудить 102
ЛДПРВладимир ЖириновскийРоссияОбщество
Популярные комментарии
Мне нравится это предложение. Я за!
26 июня, 15:56
Оксана Доронина
102321236
Тогда вернуть старое название Ленинград..Вы послушйте как звучит мелодично..
26 июня, 16:00
сергей гриньков
62000125
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