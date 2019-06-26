Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград

"Москва и область, что это за субъект? Это один субъект. Москвич отдыхает в области, а подмосковный житель работает в Москве, но они разный статус имеют и разные правила, разные органы управления. Мне кажется, нужно убрать, как и Санкт-Петербург, во-первых, по-русски назвать — Петроград, во-вторых, с областью объединить. Такого деления область/город нет нигде в мире", — заявил он на Госсовете по развитию сети автодорог.