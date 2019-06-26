Кабмин Украины согласовал назначение предложенных Зеленским губернаторов

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Кабинет министров Украины согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций кандидатов, предложенных президентом Владимиром Зеленским, сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус.

Ранее Зеленский предложил назначить на пост главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко, Закарпатской облгосадминистрации - Игоря Бондаренко, Киевской облгосадминистрации - Михаила Бно-Айрияна, Луганской облгосадминистрации Виталия Комарницкого, Львовской облгосадминистрации - Маркияна Мальского, Одесской облгосадминистрации - Андрея Андрейчикова, Херсонской облгосадминистрации - Юрия Гусева, Черкасской облгосадминистрации - Игоря Шевченко.

"Все восемь представлений были поддержаны", - цитирует Геруса издание ZN.UA.

Он отметил, что решения были не единогласные, так как ряд членов Кабмина голосовали против всех кандидатур.