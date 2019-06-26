Во МХАТе отреагировали на обвинения группы артистов

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Видеообращение нескольких артистов МХАТ имени Горького является попыткой дискредитировать результаты общей работы коллектива театра за последнее полугодие, при этом официальные итоги за этот срок говорят об успешном развитии учреждения, говорится в официальном заявлении коллектива театра и его худрука Эдуарда Боякова.

Ранее в сети появилось видео, на котором несколько актёров и зрителей МХАТ имени Горького попросили президента РФ Владимира Путина вернуть Дорониной возможность влиять на художественную политику театра. На видео несколько человек стоят на ступенях перед театром, актриса театра Лидия Матасова зачитывает обращение. Во МХАТ имени Горького назвали абсолютно безосновательными претензии, озвученные в обращении, заверив, что Доронина находится на связи с нынешним руководителем Бояковым и, как только будет чувствовать себя лучше, займется формированием художественного совета, который должна возглавить.

"Скажем определенно: попытка дискредитировать результаты нашей общей кропотливой работы, вызывает чувство брезгливости по отношению к авторам этого "обращения" и желание для начала дать просто сухие цифры, которые являются официальными итогами первого полугодия 2019 года. Мы с гордостью сообщаем, что за этот период количество зрителей (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года) выросло на 24%, билетная выручка - выросла более чем на треть, на 32 миллиона рублей", - говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Согласно заявлению, количество пожертвований достигло почти 8 миллионов рублей, доходы от аренды сцены в свободные от репертуарных спектаклей дни составили более 6 миллионов рублей. Как подчеркнули в театре, авторы обращения вводят всех в заблуждение и своими заявлениями бросают тень на театр и Минкультуры РФ.

В новом сезоне МХАТ выпустил несколько премьер, в том числе, постановки "Последний герой", "Сцены из супружеской жизни", "Леди Гамильтон". В 2019 году также были запущены процессы исследования и реконструкции исторических спектаклей "Синяя птица" и "Три сестры", - напомнили авторы заявления.

В следующем сезоне запланированы гастроли театра в Латвии, Калининграде, Крыму, Ставропольском крае, состоится ряд премьер.