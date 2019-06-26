Рособрнадзор сравнил баллы ЕГЭ за последние несколько лет

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Результаты единых государственных экзаменов сопоставимы с прошлыми годами, при этом некоторые средние баллы значительно отличаются от прошлогодних, в частности, по информатике средний балл вырос на четыре единицы, а по истории - почти на три, следует из данных Рособрнадзора.

Как ранее сообщали в Рособрнадзоре, максимально средний балл вырос на ЕГЭ по профильной математике - на шесть единиц. В этом году он составил - 56,5, в прошлом - 49,8, а в 2017 - 47,1.

Кроме того, положительная динамика наблюдается на ЕГЭ по информатике, там средний балл в 2019 году составил 62,4, в прошлом 58,4, но при этом в 2017 он составил 59,2. Средний балл по истории два года неизменно составлял 52,7, однако в этом году он вырос почти на три единицы и составил 55,3.

По данным Рособрнадзора, стабильные результаты наблюдаются на ЕГЭ по русскому языку, так в 2017 году балл составил 69,1, в прошлом году - 70,9, а в этом - 69,5. Так же обстоят дела и с базовой математикой, которая оценивается по пятибалльной шкале: в 2017 - 4,2; в 2018 - 4,3, в 2019 - 4,1.

Что касается иностранных языков, то позитивная тенденция наблюдается на госэкзамене по немецкому языку. В 2017 году средний балл составлял 63,8, в прошлом году он повысился на 5,1 и составил - 68,9, в этом же году - 72,4.

Одним из самых популярных иностранных языков остается английский. Средний балл по этому предмету в 2017 году составил 70,2, в прошлом году - 69,2, в 2019 - 73,8. Средний балл по французскому языку немного снизился: два года назад он составлял 75,9, в прошлом году - 77,3, а в нынешнем году - 73,1. Средний балл по испанскому языку также снизился по сравнению с прошлым годом на 6,9 единиц и составил 72,2.

В текущем году к перечню ЕГЭ по языкам добавился китайский язык, глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщал, что средний балл по этому предмету составил 62,5 единицы.

Самым популярным экзаменом на протяжении уже нескольких лет неизменно остается обществознание. Средний балл на ЕГЭ по обществознанию остается стабильным: в 2017 году - 55,4; 2018 год - 55,7, в текущем году - 54,9. Средний балл на ЕГЭ по литературе в целом также остается стабильным, в 2017 году он составлял 59,6; в 2018 - 62,7, в этом же году он составил 63,4. Балл по географии выглядит следующим образом: два года назад он составлял 55,1, в прошлом году - 56,6 и в нынешнем - 57,2.

При этом статистика Рособрнадзора показывает, что средние баллы ЕГЭ по естественно-научным предметам стали самыми стабильными. Так, средний балл на ЕГЭ по физике два года подряд был 53,2; в текущем году незначительно подрос и стал 54,4. Средний балл по химии в 2017 году составлял 55,2, в прошлом году упал на 0,1 балла, а в 2019 году стал составлять 56,7. Средний балл по ЕГЭ по биологии в 2017 году составил 52,6; в 2018 году - 51,7 и в нынешнем году - 52,2.